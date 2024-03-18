Міноборони Південної Кореї оцінило обсяги боєприпасів, які КНДР передала Росії
За словами міністра оборони Південної Кореї Шин Вон Сіка, з минулого року Північна Корея відправила до Росії 7 тис. контейнерів з боєприпасами та іншим військовим обладнанням
Про це повідомляє Sky News.
Цю заяву очільник південнокорейського оборонного відомства зробив на пресконференції через кілька годин після того, коли військові його країни повідомили про запуск КНДР балістичних ракет малої дальності у свої східні води.
Зазначено, що раніше Сполучені Штати Америки й Південна Корея звинуватили КНДР у наданні Росії снарядів та іншої військової допомоги. Цю інформацію Пхеньян та Москва заперечують.
За словами Шина, Північна Корея спочатку покладалася на кораблі для транспортування військового обладнання до РФ, але потім частіше почала використовувати залізниці для поставок.
Водночас міністр оборони Південної Кореї додав, що Пхеньян, ймовірно, отримав більше 9 тис. контейнерів допомоги в обмін на військову підтримку.
- 27 лютого міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік повідомив, що Росія отримала від КНДР близько 6,7 тис. контейнерів: цього достатньо, аби розмістити близько 3 млн артилерійських снарядів.
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