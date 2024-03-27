"Це безумовно нас турбує": у Пентагоні відстежують військову співпрацю Росії та КНДР
Пентагон спостерігає за військовою співпрацею між Росією та Північною Кореєю, оскільки країна може надавати зброю Росії для підтримки атак по Україні
Про це під час брифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сарбіна Сінгх.
"Ми продовжуємо стежити за відносинами між Росією та КНДР. Це те, що нас, безумовно, турбує", - сказала Сінгха.
Водночас вона відмовилася відповідати на запитання щодо нового розвідувального військового супутника, оскільки немає цих розвідувальних даних: "Очевидно, ми продовжуємо стежити за тим, що відбувається на півострові, але наразі я не можу більше додати".
- Financial Times нещодавно писала, що Росія почала прямі поставки нафти до Північної Кореї попри санкції ООН та міжнародні зусилля зі стримування Пхеньяна.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.03 Купівля 39.03Продаж 39.55
- EUR Купівля 42.29Продаж 43.06
- Актуальне
- Важливе