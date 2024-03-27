"Це безумовно нас турбує": у Пентагоні відстежують військову співпрацю Росії та КНДР

Про це під час брифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сарбіна Сінгх.

"Ми продовжуємо стежити за відносинами між Росією та КНДР. Це те, що нас, безумовно, турбує", - сказала Сінгха.

Водночас вона відмовилася відповідати на запитання щодо нового розвідувального військового супутника, оскільки немає цих розвідувальних даних: "Очевидно, ми продовжуємо стежити за тим, що відбувається на півострові, але наразі я не можу більше додати".