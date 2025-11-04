КНДР випустила близько 10 ракет, коли глава Пентагону Геґсет під час візиту до Південної Кореї прямував до демілітаризованої зони
Північна Корея 3 листопада випустила близько десятка ракет зі своїх систем залпового вогню в бік Жовтого моря, коли очільник Пентагону Піт Геґсет разом з південнокорейським колегою відвідували демілітаризовану зони
Про це пише Yonhap.
Зазначено, що Пхеньян здійснив запуск ракет близько 16:00 3 листопада за місцевим часом. У матеріалі додають: це відбулося менше за годину до прибуття Геґсета до табору Боніфас. Той розташований на півдні від Обʼєднаної зони безпеки у ДМЗ. Тоді американський міністр разом з очільником міноборони Республіки Корея Ан Гю Баком здійснювали спільний візит.
"Окремо військові підтвердили, що Північ також випустила ще 10 артилерійських ракет близько 15:00", – додають у матеріалі.
- За день до візиту президента США Дональда Трампа до Південної Кореї КНДР здійснила випробування крилатої ракети "море-земля".
