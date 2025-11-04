КНДР випустила близько 10 ракет, коли глава Пентагону Геґсет під час візиту до Південної Кореї прямував до демілітаризованої зони

Про це пише Yonhap.

Зазначено, що Пхеньян здійснив запуск ракет близько 16:00 3 листопада за місцевим часом. У матеріалі додають: це відбулося менше за годину до прибуття Геґсета до табору Боніфас. Той розташований на півдні від Обʼєднаної зони безпеки у ДМЗ. Тоді американський міністр разом з очільником міноборони Республіки Корея Ан Гю Баком здійснювали спільний візит.

"Окремо військові підтвердили, що Північ також випустила ще 10 артилерійських ракет близько 15:00", – додають у матеріалі.