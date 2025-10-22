КНДР випустила декілька балістичних ракет у напрямку Східного моря

Про це повідомило Yonhap.

За словами військових, відповідні пуски відбулися близько о 08:10 за місцевим часом. Їх зафіксували на північний схід з міста Чунхва в південній провінції Північна Хванхе в КНДР.

"Наші збройні сили посилили спостереження, готуючись до (можливих) додаткових запусків, і підтримують постійну готовність, обмінюючись відповідною інформацією зі США та Японією", – заявили в Обʼєднаному штабі військових.

Водночас видання наголошує: востаннє Пхеньян запускав балістичні й крилаті ракети в напрямку Східного моря 8 і 22 травня. Нинішні дії Північна Корея здійснює на тлі саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва 31 жовтня – 1 листопада, який проведе Південна Корея.