КНДР випустила декілька балістичних ракет у напрямку Східного моря
У середу, 22 жовтня, Північна Корея випустила кілька балістичних ракет малої дальності у напрямку Східного моря
Про це повідомило Yonhap.
За словами військових, відповідні пуски відбулися близько о 08:10 за місцевим часом. Їх зафіксували на північний схід з міста Чунхва в південній провінції Північна Хванхе в КНДР.
"Наші збройні сили посилили спостереження, готуючись до (можливих) додаткових запусків, і підтримують постійну готовність, обмінюючись відповідною інформацією зі США та Японією", – заявили в Обʼєднаному штабі військових.
Водночас видання наголошує: востаннє Пхеньян запускав балістичні й крилаті ракети в напрямку Східного моря 8 і 22 травня. Нинішні дії Північна Корея здійснює на тлі саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва 31 жовтня – 1 листопада, який проведе Південна Корея.
- У четвер, 8 травня, Північна Корея запустила кілька балістичних ракет малої дальності у напрямку Східного моря.
