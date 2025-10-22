Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Світ КНДР випустила декілька балістичних ракет у напрямку Східного моря

КНДР випустила декілька балістичних ракет у напрямку Східного моря

Дар'я Куркіна
22 жовтня, 2025 середа
06:04
Світ КНДР, Північна Корея

У середу, 22 жовтня, Північна Корея випустила кілька балістичних ракет малої дальності у напрямку Східного моря

Зміст

Про це повідомило Yonhap.

За словами військових, відповідні пуски відбулися близько о 08:10 за місцевим часом. Їх зафіксували на північний схід з міста Чунхва в південній провінції Північна Хванхе в КНДР.

"Наші збройні сили посилили спостереження, готуючись до (можливих) додаткових запусків, і підтримують постійну готовність, обмінюючись відповідною інформацією зі США та Японією", – заявили в Обʼєднаному штабі військових.

Водночас видання наголошує: востаннє Пхеньян запускав балістичні й крилаті ракети в напрямку Східного моря 8 і 22 травня. Нинішні дії Північна Корея здійснює на тлі саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва 31 жовтня – 1 листопада, який проведе Південна Корея. 

  • У четвер, 8 травня, Північна Корея запустила кілька балістичних ракет малої дальності у напрямку Східного моря.
Теги:
Новини
КНДР
Південна Корея
Читайте також:
окупанти, оркі, російські солдати
Автор Дар'я Куркіна
20 жовтня, 2025 понедiлок
"Схоже на прощупування оборони": DeepState заявив, що росіяни штурмували відтинок на Запоріжжі
Олексій Лень
Автор Адріана Муллаянова
19 жовтня, 2025 неділя
Українського баскетболіста Олексія Леня відрахували з клубу НБА "Нью-Йорк Нікс"
Карта бойових дій за 11-18 жовтня
Автор Оксана Ліховід
20 жовтня, 2025 понедiлок
На Лимано-Куп'янський напрямок ворог кинув величезну кількість професійних підрозділів, - "Рубіж"
Київ
+5.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.48
    Купівля 41.48
    Продаж 41.95
  • EUR
    Купівля 48.28
    Продаж 48.94
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
22 жовтня
06:14
Оновлено
РФ атакує Україну дронами й ракетами: у Києві є загиблий, у Запоріжжі пʼятеро поранених
00:45
Дональд Трамп
"Я не хочу марної зустрічі": Трамп заявив, що не ухвалив остаточного рішення щодо саміту з Путіним
00:07
Оновлено
Георгій Судаков
"Барселона" розтрощила "Олімпіакос" Яремчука у Лізі чемпіонів. Результати й розклад матчів 3-го туру
2025, вiвторок
21 жовтня
23:39
Оновлено
ЗСУ, Сили оборони
Від початку доби на фронті зафіксували 151 бій, третина - на Покровському напрямку
23:19
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Наступний пленум КПК лише підтвердить формування культу особистості Сі Цзіньпіня, - дипломат Безсмертний
23:19
Вибух в Ірані
Сили оборони уразили Брянський хімзавод, - Генштаб
23:05
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Для Трампа і для Путіна Євросоюз - це проблема, - дипломат Безсмертний
22:53
художній музей Лувр
Паризька прокурорка озвучила приблизну вартість викрадених коштовностей з Лувру
22:29
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Британська розвідка: Росія суттєво збільшила кількість дронових атак по Україні
21:47
Фільми про Білий дім
Трамп розпочав реконструкцію Білого дому: з’явиться нова зала урочистостей
21:37
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трамп точно не буде ні нашим партнером, ні союзником, - політичний аналітик Горбач
21:36
Оновлено
Росія вдарила дронами по Новгород-Сіверському та Сумах: є загиблі й поранені
21:35
Огляд
Пограбування варте Арсена Люпена: як з Лувру вкрали скарби Наполеона, а колись так само зникла "Мона Ліза"
21:24
Ексклюзив
Олег Саакян
Путін робить все, щоб не зустрічатися з Трампом в Будапешті, - політолог Саакян
21:16
Дональд Трамп
"Ми припинили вісім війн, і дев'ята наближається", - Трамп
21:05
Огляд
прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі
"Залізна леді" Японії Санае Такаїчі: хто така перша прем’єр-міністерка Японії
20:41
Контракт 18-24 у Резерв+
Службу за контрактом "18-24" розширили на всі підрозділи Сил оборони
20:37
Ексклюзив
Військовий, який повертається з фронту, має зробити основні чекапи свого здоров'я, - лікар-кардіолог
20:29
Володимир Зеленський
Зеленський: що більше української далекобійності, то більша й російська готовність закінчити війну
20:25
Кароль Навроцький
Навроцький: польські війська не братимуть участь у війні в Україні
20:09
Європа Україна росія
Україна та Європа розробляють 12-пунктову угоду щодо завершення війни, - Bloomberg
20:03
OPINION
Стежка вузька, а капканів дедалі більшає
19:46
РЖД
У Росії підірвали залізницю за сполученням Псков - Санкт-Петербург, зупинено військову логістику, - ЗМІ
19:33
супутниковий знімок
Чехія подарує Україні супутник для спостереження за Землею
19:20
вибух, ракетна атака
СБУ знищила 2 літаки, які перехоплювали українські дрони
19:09
Дональд Трамп
Трамп пригрозив ХАМАС "швидким і жорстким кінцем" у разі порушення перемир'я
18:44
вогонь, полум'я, пожежа
В Угорщині спалахнула пожежа на заводі, який переробляє російську нафту
18:44
Трамп і Путін
Зустрічі Трампа і Путіна найближчим часом не буде, підготовку саміту у Будапешті зупинили, - ЗМІ
18:42
Ексклюзив
Великі шанси, що зустріч у Будапешті не відбудеться, - Рибачук
18:02
OPINION
Пропозиція Путіна віддати Донбас образлива навіть для Трампа
17:59
грузія
Росія відправила першу нафту на новий НПЗ "Кулеві" в Грузії
17:54
Ексклюзив
Пендзин
Навряд чи уряд та НБУ підуть на девальвацію гривні, - економіст Пендзин
17:46
фейкові новини, fake news
Держдума у відповідь на депортацію росіян з Латвії поширила фейки про "суїциди через нездачу іспитів", - ЦПД
17:39
Володимир Зеленський
Зеленський: Україна готує нові оборонні домовленості для посилення бойової авіації та власного ВПК
17:17
Аналітика
наземний роботизований комплекс "Рись PRO"
Як еволюціонують дрони  та бойові роботи: ТОП-5 проривних рішень української "оборонки" в жовтні
17:04
Оновлено
Ексдиректору Молодого театру Білоусу оголосили підозру в сексуальному насильстві над студентками - він усе заперечує
17:04
Огляд
Як ім'я "торговця смертю" стало символом людської величі: 192 роки від народження Альфреда Нобеля
16:52
Швеція
Швеція виділить €35 млн для допомоги й відновлення України
16:46
Володимир Кудрицький
ДБР проводить обшуки у колишнього очільника Укренерго Володимира Кудрицького – ЗМІ
16:37
каса банку
Через обстріли енергетики у деяких містах банківська система переходить на режим POWER BANKING: що це означає
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV