Північна Корея запустила балістичні ракети у напрямку Східного моря
У четвер, 8 травня, Північна Корея запустила кілька балістичних ракет малої дальності у напрямку Східного моря
Про це інформує Yonhap, посилаючись на заяву Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї.
Зазначено, що пуск, ймовірно, кількох балістичних ракет малої дальності зафіксували з міста Вонсан на східному узбережжі Північної Ірландії вранці. Це стало першим випробуванням балістичної ракети КНДР з березня.
"Наші військові посилили спостереження за можливим додатковим запуском і підтримують повну бойову готовність, одночасно тісно обмінюючись інформацією про балістичні ракети Півночі зі Сполученими Штатами та Японією", – йдеться у повідомленні Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї.
- 10 березня США та Південна Корея розпочали масштабні щорічні спільні військові навчання "Щит свободи", покликані зміцнити їхню спільну обороноздатність на тлі військової загрози з боку КНДР.
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