Північна Корея запустила балістичні ракети у напрямку Східного моря

Про це інформує Yonhap, посилаючись на заяву Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї.

Зазначено, що пуск, ймовірно, кількох балістичних ракет малої дальності зафіксували з міста Вонсан на східному узбережжі Північної Ірландії вранці. Це стало першим випробуванням балістичної ракети КНДР з березня.

"Наші військові посилили спостереження за можливим додатковим запуском і підтримують повну бойову готовність, одночасно тісно обмінюючись інформацією про балістичні ракети Півночі зі Сполученими Штатами та Японією", – йдеться у повідомленні Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї.