"Кохання не буде злочином": у Намібії декриміналізували одностатеві стосунки між чоловіками
У Намібії суд визнав закони, які існували ще з колоніальних часів і забороняли одностатеві стосунки між чоловіками, неконституційними
Про це інформує Reuters.
Зазначається, що суд визнав неконституційними два закони колоніальної епохи, які криміналізували одностатеві стосунки між чоловіками. Це стало знаковою перемогою для ЛГБТ-спільноти в південноафриканській країні.
Відповідну справу за підтримки британської неурядової організації Human Dignity Trust порушив намібійський активіст Фрідель Даусаб. Після рішення суду у коментарі Reuters він назвав цей день чудовим для Намібії, адже "кохати більше не буде злочином".
"Ця перемога також приносить таку необхідну та оновлену енергію для інших зусиль з декриміналізації по всій Африці", – сказала виконавча директорка Human Dignity Trust Теа Браун.
Втім рішення суду може бути оскаржене урядом Намібії протягом 21 дня.
Намібія успадкувала закони, які передбачали кримінальну відповідальність за одностатеві стосунки між чоловіками, коли отримала незалежність від Південної Африки в 1990 році. Втім, ці закони буди чинними ще за часів колоніального правління.
- Раніше сенат Таїланду схвалив легалізацію одностатевих шлюбів. Прихильники закону назвали подію "монументальним кроком вперед для прав ЛГБТК+".
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