Колишня українська фігуристка, перша олімпійська чемпіонка Незалежної України - Оксана Баюл виставила на продаж будинок у США, бо не може працевлаштуватися

47-річна спортсменка Оксана Баюл оприлюднила це в соціальних мережах, повідомивши про продаж житла та переїзд до іншого місця.

"Дякую, Шривпорт!!! Будинок виставлено на продаж, повертаюся до Лас-Вегаса... Люблю вас усіх, шкода, що нічого не склалося", — написала Баюл.

"Я не можу заробляти на життя в Шривпорті. На жаль, це неможливо", — зазначила спортсменка.

"Я люблю усіх місцевих жителів. Я приїхала сюди з певною метою, але вона не реалізувалася. Я планувала втілити деякі проєкти, але вони не здійснилися. Мушу переїжджати туди, де є лід", - додала вона.

Довідка

Оксана Баюл — українська фігуристка, олімпійська чемпіонка 1994 року. Вона стала першою і поки єдиною представницею Незалежної України, яка здобула "золото" в одиночному жіночому катанні на Олімпійських іграх.

Починаючи з того ж 1994 року вона постійно проживає у США, де виступала у професійних льодових шоу та займалася тренерською діяльністю.