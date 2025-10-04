Колишня українська фігуристка, перша олімпійська чемпіонка Незалежної України - Оксана Баюл виставила на продаж будинок у США, бо не може працевлаштуватися
Олімпійська чемпіонка з фігурного катання Оксана Баюл покидає свій будинок у Шривпорті, штат Луїзіана, через брак можливостей для заробітку
47-річна спортсменка Оксана Баюл оприлюднила це в соціальних мережах, повідомивши про продаж житла та переїзд до іншого місця.
"Дякую, Шривпорт!!! Будинок виставлено на продаж, повертаюся до Лас-Вегаса... Люблю вас усіх, шкода, що нічого не склалося", — написала Баюл.
"Я не можу заробляти на життя в Шривпорті. На жаль, це неможливо", — зазначила спортсменка.
"Я люблю усіх місцевих жителів. Я приїхала сюди з певною метою, але вона не реалізувалася. Я планувала втілити деякі проєкти, але вони не здійснилися. Мушу переїжджати туди, де є лід", - додала вона.
Довідка
Оксана Баюл — українська фігуристка, олімпійська чемпіонка 1994 року. Вона стала першою і поки єдиною представницею Незалежної України, яка здобула "золото" в одиночному жіночому катанні на Олімпійських іграх.
Починаючи з того ж 1994 року вона постійно проживає у США, де виступала у професійних льодових шоу та займалася тренерською діяльністю.
- 2020 року Апеляційний суд у США відхилив позов олімпійської чемпіонки з фігурного катання Оксани Баюл проти України на $50 млн. Обгрунтування позову - нібито порушення принципу сумлінності та чесної ділової практики в рамках трудового договору, укладеного з Оксаною Баюл, та передання права на використання її імені, популярності і біографічної інформації непричетним третім особам.
- 2021 року, тобто за рік до російського повномасштбаного вторгнення, Баюл відмовилася від громадянства України.
- Біла Церква
