Комік Стівен Колбер у прямому етері послав Трампа через закриття The Late Show

Про це пише Axios.

У своєму першому шоу після того, як CBS оголосила про закриття програми наступного року, американський комік Стівен Колбер відреагував на п'ятничний допис Трампа.

"Мені дуже подобається, що Колбера закриють. Його талант був навіть меншим, ніж його рейтинги. Я чув, що наступний Джиммі Кіммел. У нього ще менше таланту, ніж у Колбера", - написав президент США.

Колбер відповів, що ведучий Jimmy Kimmel Live! не буде наступним.

"Як ви смієте, сер? Невже людина без таланту зможе скласти такий сатиричний дотеп?: "Ідіть до біса", - заявив комік.

Раніше цього місяця Paramount погодилася виплатити $16 млн для врегулювання позову про втручання у виборчий процес, поданого Трампом минулого року. Цю угоду розкритикували захисники свободи преси, які вважають, що Paramount могла б виграти позов, який вони вважають легковажним.

"Я вважаю, що таке складне фінансове врегулювання з чинним урядовцем має технічну назву в юридичних колах: це "великий, товстий хабар", — сказав Колбер у своєму шоу за кілька днів до того, як CBS оголосила про його скасування.

CBS минулого тижня заявила, що скасовує шоу з "фінансових" причин, але час оголошення викликав підозру у медіамоніторингу та демократів. Колбер сказав, що дізнався про закриття програми напередодні.

