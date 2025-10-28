Компанія Tesla ризикує залишитись без Ілона Маска

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на лист до акціонерів Робін Денхолм.

Звернення Ілона Маска пролунало напередодні щорічних зборів 6 листопада, оскільки рада директорів Tesla неодноразово стикалася з критикою за те, що вона не завжди діє в інтересах акціонерів, а експерти та правозахисні ставлять під сумнів, чи вона здатна контролювати вплив Маска і залишатися незалежною.

Як повідомляє голова ради директорів Tesla Робін Денхолм, цей план має на меті утримати Маска на посаді щонайменше ще 7,5 років. За її словами, його лідерство є "критично важливим" для успіху компанії, особливо з огляду на амбіції Tesla стати світовим лідером у галузі штучного інтелекту та автономних технологій. Денхолм попередила, що без належних стимулів компанія може втратити Маска, його "час, талант і бачення".

Рада директорів у листі до акціонерів закликала підтримати не лише пакет виплат, а й переобрати трьох директорів, які тривалий час співпрацюють із Маском. У документі наголошується, що така система винагород узгоджує його інтереси з довгостроковим зростанням вартості компанії для акціонерів.