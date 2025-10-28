Компанія Tesla ризикує залишитись без Ілона Маска
Ілон Маск може залишити Tesla, якщо запропонований ним пакет оплати праці в розмірі 1 трильйон доларів не буде схвалено
Про це повідомляє Reuters, посилаючись на лист до акціонерів Робін Денхолм.
Звернення Ілона Маска пролунало напередодні щорічних зборів 6 листопада, оскільки рада директорів Tesla неодноразово стикалася з критикою за те, що вона не завжди діє в інтересах акціонерів, а експерти та правозахисні ставлять під сумнів, чи вона здатна контролювати вплив Маска і залишатися незалежною.
Як повідомляє голова ради директорів Tesla Робін Денхолм, цей план має на меті утримати Маска на посаді щонайменше ще 7,5 років. За її словами, його лідерство є "критично важливим" для успіху компанії, особливо з огляду на амбіції Tesla стати світовим лідером у галузі штучного інтелекту та автономних технологій. Денхолм попередила, що без належних стимулів компанія може втратити Маска, його "час, талант і бачення".
Рада директорів у листі до акціонерів закликала підтримати не лише пакет виплат, а й переобрати трьох директорів, які тривалий час співпрацюють із Маском. У документі наголошується, що така система винагород узгоджує його інтереси з довгостроковим зростанням вартості компанії для акціонерів.
- 16 вересня засновник Tesla Ілон Маск придбав акції компанії на суму близько 1 млрд доларів, що стало його першою покупкою на відкритому ринку за останні чотири роки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.83 Купівля 41.83Продаж 42.29
- EUR Купівля 48.7Продаж 49.38
- Актуальне
- Важливе