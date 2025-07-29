"Компроміс неможливий": у Єврокомісії наголосили на необхідності ухвалити закон щодо незалежності НАБУ й САП
У Європейській комісії наголосили, що ухвалення Верховною Радою законопроєкту про незалежність НАБУ та САП має вирішальне значення для антикорупційної архітектури, додавши, що "компроміс неможливий"
Про це йдеться у коментарі речника Єврокомісії, що є в розпорядженні "Європейської правди".
Так, ЄК закликала Раду невідкладно ухвалити новий закон щодо незалежності НАБУ й САП.
"Повага до верховенства права і боротьба з корупцією є основоположними елементами Європейського Союзу. Вони лежать в основі процесу приєднання і відповідають вимогам українського населення. Як країна-кандидат, Україна повинна повною мірою дотримуватися цих стандартів", – йдеться в листі.
Речник наголосив, що в цьому питанні "компроміс неможливий". За його словами, в ЄС очікують, що українська влада "докладе всіх зусиль для відновлення довіри своїх громадян і міжнародних партнерів шляхом ухвалення рішучих заходів у сфері верховенства права".
Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у розмові з українським лідером Володимиром Зеленським 28 липня наголосила: Київ маж розвивати свої міцні основи як майбутній член ЄС і зберегти незалежні антикорупційні органи, які є наріжними каменями правової держави.
- 24 липня нардепи зареєстрували в Раді свій законопроєкт, який має повернути незалежність НАБУ й САП.
- Натомість Зеленський 24 липня погодив текст іншого законопроєкту, який зміцнить систему правопорядку й гарантуватиме незалежність антикорупційних органів. Цього ж дня згодом він вніс у Верховну Раду законопроєкт про посилення повноважень НАБУ й САП. У відомствах повідомили, що брали участь у розробці, законопроєкт відновлює всі процесуальні повноваження та гарантії. Його мають розглянути в парламенті 31 липня.
- 29 липня стало відомо, що ЄС попередив Україну, що в разі невідновлення незалежності НАБУ і САП і повного скасування норм законопроєкту №12414 фінансову допомогу буде заморожено.
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