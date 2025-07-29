"Компроміс неможливий": у Єврокомісії наголосили на необхідності ухвалити закон щодо незалежності НАБУ й САП

Про це йдеться у коментарі речника Єврокомісії, що є в розпорядженні "Європейської правди".

Так, ЄК закликала Раду невідкладно ухвалити новий закон щодо незалежності НАБУ й САП.

"Повага до верховенства права і боротьба з корупцією є основоположними елементами Європейського Союзу. Вони лежать в основі процесу приєднання і відповідають вимогам українського населення. Як країна-кандидат, Україна повинна повною мірою дотримуватися цих стандартів", – йдеться в листі.

Речник наголосив, що в цьому питанні "компроміс неможливий". За його словами, в ЄС очікують, що українська влада "докладе всіх зусиль для відновлення довіри своїх громадян і міжнародних партнерів шляхом ухвалення рішучих заходів у сфері верховенства права".

Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у розмові з українським лідером Володимиром Зеленським 28 липня наголосила: Київ маж розвивати свої міцні основи як майбутній член ЄС і зберегти незалежні антикорупційні органи, які є наріжними каменями правової держави.