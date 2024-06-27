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Комюніке Саміту миру підписало Королівство Тонга

27 червня, 2024 четвер
04:21
Світ Спільне комюніке Саміту миру

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Королівство Тонга приєдналось до спільного комюніке Саміту миру, який відбувався у Швейцарії 15-16 червня

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Про це Зеленський повідомив у соцмережі Х. 

"Вдячний Королівству Тонга за те, що ця держава стала дев'ятим підписантом Спільного комюніке після завершення першого Саміту миру. Бачимо, що принципи, викладені в цьому історичному документі, поділяють країни з усього світу", - написав він. 

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Президент вказав, що Україна докладає зусиль, щоби й інші країни долучались до глобальних зусиль з відновлення повної сили Статуту ООН.

"Голос кожної миролюбної нації має бути почутий. Досягнення справедливого й тривалого миру в Україні та відновлення поваги до міжнародного права відповідають інтересам усіх країн, зокрема й острівних держав Океанії", - наголосив Зеленський. 

  • 20 червня очільник українського МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що другий Глобальний саміт миру може відбутися в одній із країн Глобального Півдня.
Теги:
Україна
Володимир Зеленський
Війна з Росією
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