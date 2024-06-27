Комюніке Саміту миру підписало Королівство Тонга
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Королівство Тонга приєдналось до спільного комюніке Саміту миру, який відбувався у Швейцарії 15-16 червня
Про це Зеленський повідомив у соцмережі Х.
"Вдячний Королівству Тонга за те, що ця держава стала дев'ятим підписантом Спільного комюніке після завершення першого Саміту миру. Бачимо, що принципи, викладені в цьому історичному документі, поділяють країни з усього світу", - написав він.
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Президент вказав, що Україна докладає зусиль, щоби й інші країни долучались до глобальних зусиль з відновлення повної сили Статуту ООН.
"Голос кожної миролюбної нації має бути почутий. Досягнення справедливого й тривалого миру в Україні та відновлення поваги до міжнародного права відповідають інтересам усіх країн, зокрема й острівних держав Океанії", - наголосив Зеленський.
- 20 червня очільник українського МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що другий Глобальний саміт миру може відбутися в одній із країн Глобального Півдня.
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