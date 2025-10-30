Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Світ Король Британії Чарльз III позбавив свого брата Ендрю титулів через зв'язки з Епштейном

Король Британії Чарльз III позбавив свого брата Ендрю титулів через зв'язки з Епштейном

Адріана Муллаянова
30 жовтня, 2025 четвер
22:11
Світ На фото: принц Ендрю

Чарльз ІІІ ухвалив рішення позбавити свого молодшого брата, принца Ендрю, усіх королівських титулів і почесних звань, а також виселити його з королівського палацу

Зміст

Про це повідомив Букингемський палац, передає Reuters.

Причиною стали тісні зв’язки Ендрю з покійним сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном. У палаці підкреслили, що такі кроки є відповіддю на скандальні обставини та прагнення зберегти репутацію британської королівської родини.

Рішення короля Чарльза III набуває чинності негайно, а принц Ендрю більше не зможе представляти королівську родину на офіційних заходах і в міжнародних поїздках.

Це рішення стало черговим ударом по принцу Ендрю, який роками перебуває у центрі уваги через свої зв’язки з Епштейном та судові суперечки, пов’язані з ними.

Що відомо про ситуацію

За даними ВВС, принц Ендрю, герцог Йоркський, підтримував контакти з американським фінансистом і засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном довше, ніж раніше визнавав. Вперше вони познайомилися у 1999 році через Гіслен Максвелл, яка пізніше була засуджена за торгівлю неповнолітніми.

Епштейн та Максвелл відвідували вечірки у Віндзорському замку, а принц Ендрю організував святкування дня народження Максвелл у Сандрінгемі. Контакт тривав до грудня 2010 року, коли їх зафіксували разом у Нью-Йорку, а у лютому 2011 року між ними відбувався обмін електронними листами, що суперечить заявам принца про завершення стосунків у 2006 році.

У липні 2019 року Епштейна заарештували за торгівлю людьми для сексуальної експлуатації, а він помер у серпні того ж року у в’язниці, очікуючи суду. Через скандал принц Ендрю у листопаді 2019 року дав інтерв’ю BBC Newsnight і згодом відмовився від королівських обов’язків. Ці обставини стали підставою для того, що король Чарльз III позбавив Ендрю титулів і почестей та виключив його з дому королівської родини.

  • 18 липня адміністрація президента США Дональда Трампа мала намір звернутися до суду з проханням дозволити оприлюднити свідчення великого журі присяжних у справі померлого засудженого за сексуальні злочини Джеффрі Епштейна.


 

Теги:
Новини
Суспільство
Кримінал
Велика Британiя
Чарльз ІІІ
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
30 жовтня
23:17
Дмитро Лубінець
Омбудсман закликав ТЦК і громадян не порушувати закон
22:29
Екскомандира київського "Беркуту" заочно засудили до 10 років за ґратами
21:51
Андрій Юсов
РФ скоротила обсяги переробки нафтопродуктів на 18-20% через українські удари, – Юсов
21:46
Ексклюзив
Фронт за 27 км від Сум, до міста вже долітають КАБи, - Бобиренко
21:18
Оновлено
Нідерланди
У Нідерландах відбулися позачергові парламентські вибори: соціал-ліберальна D66 перемагає популіста Вілдерса
21:13
Міністерка розвитку Німеччини Рім Алабалі-Радован
Міністерка розвитку ФРН у Києві закликала німецькі компанії більше допомагати у відновленні України
21:07
Володимир Зеленський
"Нормальні так не воюють": Зеленський про удар РФ по Слов'янській ТЕС, внаслідок якого є загиблі та поранені
20:45
Оновлено
Вибух в сортувальному центрі Укрпошти у Києві
У сортувальному центрі Укрпошти в Києві вибухнула посилка: постраждали 5 людей
20:41
Огляд
Дональд Трамп і Сі Цзіньпін
Тактичне перемир’я і тема України: що стоїть за зустріччю Сі та Трампа
20:29
Ексклюзив
Дональд Трамп на мітингу "Зробимо Америку знову великою"
Через економічні кроки рейтинг Трампа в США знизився до 39%, - Добрянський
20:00
OPINION
Короткий тлумачний словник фразеології Дональда Трампа
19:47
Угорщина
В Угорщині після пожежі на НПЗ розробили законопроєкт на випадок надзвичайної ситуації з постачанням палива
19:35
Польща та США
США запевнили Польщу, що не скорочуватимуть присутність своїх військ у країні
19:28
Ексклюзив
Краматорськ
Нинішня осінь суттєво відрізняється ставленням окупантів до населення, - пресофіцер 100-ї ОМБр Хомінський
18:59
репортаж з роботи групи оповіщення ТЦК у Львові
У Кременчуці чоловік влаштував стрілянину в ТЦК: поранено двох військових
18:58
Оновлено
Володимир Кудрицький
Екскерівник Укренерго Кудрицький вийшов із СІЗО під заставу в 13,7 млн грн
18:54
Ексклюзив
Дональд Трамп і Сі Цзіньпін, 30 жовтня 2025 року
"Трамп й Сі Цзіньпін не обговорювали війну в Україні змістовно": дипломат Безсмертний назвав дві ключові ознаки
18:50
Оновлено
Андрія Ярмоленко (на передньому плані) та Валерій Бондар, "Динамо" - "Шахтар"
Кубок України: "Динамо" перемогло "Шахтар", результати інших матчів 1/8 фіналу
18:43
вибухи вночі
У Чернігові внаслідок удару РФ пошкоджено телевежу, містян закликали не наближатися до споруди
18:23
Покровськ
Заяви РФ про "блокування" Покровська не відповідають дійсності, Сили оборони проводять зачистку міста, - Угруповання військ "Схід"
18:17
Володимир Путін оголошує про створення "буферної зони" вздовж кордону РФ (22 травня 2025 року)
Путін наказав окупантам організувати журналістам "коридори" до Покровська, Мирнограда й Купʼянська. МЗС України відреагувало
18:06
OPINION
Справа Кудрицького: є політична воля кинути людину у вʼязницю
17:39
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
У Резерв+ зʼявилася відстрочка для батьків, які самостійно виховують дітей
17:37
когенераційна установка в Одесі
"Ми змогли забезпечити 475 МВт розподіленої генерації, але на якому паливі працюватимуть установки, якщо буде пошкоджена газова інфраструктура?" – представниця ПРООН в Україні Юлія Рибак
17:30
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп доручив Пентагону негайно розпочати випробування ядерної зброї. У Кремлі відреагували
17:24
Ексклюзив
Сумщина
Щодня росіяни застосовують понад 20 КАБів по території Сумщини, - заступник голови райради Біцак
17:21
Ексклюзив
Володимир Кудрицький в суді
Жодних втрат для Укренерго не було: нардепка Совсун про справу Кудрицького
17:01
Геннадій Тимченко
Міжнародні активи "Лукойлу" планує придбати компанія, яку заснував олігарх з оточення Путіна
16:38
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закони щодо продовження воєнного стану й мобілізації на 90 днів
16:30
Генштаб, війна, фронт, ЗСУ, Сили оборони
З початку доби на фронті відбулося 70 боїв, росіяни здійснили 24 атаки на Покровському напрямку
16:09
TikTok
Китай погодився продати США американські активи TikTok
16:08
Ексклюзив
Аліна Соколенко
Війна стала драйвером для бізнесу і багато українських компаній уже можуть дати фору міжнародним, – голова ASDE Аліна Соколенко
16:02
OPINION
Василь Пехньо
Покровськ. Що там відбувається?
15:49
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:48
Оновлено
світло
У всіх областях України поновили погодинні відключення електроенергії
15:38
Ексклюзив
ядерна торпеда "Посейдон"
Чи має значення ракета "Буревісник" і торпеда "Посейдон" з військової точки зору. Думка капітан-лейтенанта запасу польської армії
15:37
Володимир Зеленський
Зеленський: санкції вже завдали Росії мільярдних збитків, втрати можуть перевищити $50 млрд на рік
14:12
OPINION
Ідеальна ситуація для Китаю — щоб війна в Україні закінчилась
14:10
енергетики
Третій удар за місяць: Росія знову атакувала теплоелектростанції ДТЕК
13:03
Олена Кондратюк
Кондратюк: Уряд відкликав законопроєкт про виключення російської мови з Європейської хартії — причини невідомі
Більше новин
