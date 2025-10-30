Король Британії Чарльз III позбавив свого брата Ендрю титулів через зв'язки з Епштейном

Про це повідомив Букингемський палац, передає Reuters.

Причиною стали тісні зв’язки Ендрю з покійним сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном. У палаці підкреслили, що такі кроки є відповіддю на скандальні обставини та прагнення зберегти репутацію британської королівської родини.

Рішення короля Чарльза III набуває чинності негайно, а принц Ендрю більше не зможе представляти королівську родину на офіційних заходах і в міжнародних поїздках.

Це рішення стало черговим ударом по принцу Ендрю, який роками перебуває у центрі уваги через свої зв’язки з Епштейном та судові суперечки, пов’язані з ними.

Що відомо про ситуацію

За даними ВВС, принц Ендрю, герцог Йоркський, підтримував контакти з американським фінансистом і засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном довше, ніж раніше визнавав. Вперше вони познайомилися у 1999 році через Гіслен Максвелл, яка пізніше була засуджена за торгівлю неповнолітніми.

Епштейн та Максвелл відвідували вечірки у Віндзорському замку, а принц Ендрю організував святкування дня народження Максвелл у Сандрінгемі. Контакт тривав до грудня 2010 року, коли їх зафіксували разом у Нью-Йорку, а у лютому 2011 року між ними відбувався обмін електронними листами, що суперечить заявам принца про завершення стосунків у 2006 році.

У липні 2019 року Епштейна заарештували за торгівлю людьми для сексуальної експлуатації, а він помер у серпні того ж року у в’язниці, очікуючи суду. Через скандал принц Ендрю у листопаді 2019 року дав інтерв’ю BBC Newsnight і згодом відмовився від королівських обов’язків. Ці обставини стали підставою для того, що король Чарльз III позбавив Ендрю титулів і почестей та виключив його з дому королівської родини.

18 липня адміністрація президента США Дональда Трампа мала намір звернутися до суду з проханням дозволити оприлюднити свідчення великого журі присяжних у справі померлого засудженого за сексуальні злочини Джеффрі Епштейна.



