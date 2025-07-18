Трамп заявив, що доручить оприлюднити документи у справі Епштейна

Про це пише Reuters.

"З огляду на надмірну увагу, яку привертає справа Джеффрі Епштейна, я попросив генерального прокурора Пем Бонді надати всі відповідні свідчення великого журі за умови схвалення суду. Ця афера, яку увічнюють демократи, має припинитися негайно!" – написав Трамп у соціальній мережі Truth Social (недоступна в Україні).

Пем Бонді у відповідь написала в соціальній мережі X, що міністерство юстиції готове вже сьогодні, 18 липня, звернутися до суду з клопотанням про розсекречення свідчень.

President Trump—we are ready to move the court tomorrow to unseal the grand jury transcripts. pic.twitter.com/hOXzdTcYYB — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) July 18, 2025

Раніше Бонді публічно заявляла про плани розкрити важливу інформацію у справі Епштейна, включаючи "безліч імен" і "багато журналів польотів".

Раніше міністерство юстиції США дійшло висновку, що немає доказів, які підтверджували б теорії змови стосовно кола спілкування Епштейна й обставин його смерті у в’язниці 2019 року.

Деякі прихильники Трампа недовірливо поставилися до таких висновків і продовжували вимагати оприлюднення додаткових матеріалів. Ситуація навколо Епштейна викликала розкол серед електорату Трампа. Сам президент США назвав інтерес до цієї теми надуманим і політично мотивованим.

Президент США Дональд Трамп виступив із різкою критикою на адресу The Wall Street Journal після того, як видання опублікувало матеріал про його нібито лист-привітання до Джеффрі Епштейна з нагоди 50-річчя. Трамп назвав історію фальшивкою й пригрозив судовим позовом

Що відомо про справу Епштейна

У 2007 році мільярдера Джеффрі Епштейна звинувачували у сутенерстві та схилянні декількох десятків неповнолітніх до проституції, нагадує "Громадське". Розслідування тривало у 2002-2005 роках у Нью-Йорку та Флориді. Тоді Епштейн пішов на угоду зі слідством — його справу вів Алекс Акоста, який тоді був прокурором Південної Флориди й погодився на угоду з Епштейном. У підсумку той провів у в'язниці лише 13 місяців замість багаторічного, а можливо, й довічного терміну, який міг призначити йому суд. Крім того, Акоста погодився приховати факт угоди зі слідством від жертв у цій справі.

Проте в листопаді 2018 року газета The Miami Herald опублікувала власне розслідування, присвячене справі Джеффрі Епштейна і ролі в ньому Алекса Акости. За старою справою журналістам вдалося знайти близько 60 жертв насильства з боку Епштейна.

У лютому нинішнього року суддя окружного суду по Південній Флориді Кеннет Марра ухвалив, що приховування інформації від жертв було незаконним.

7 липня 2019 року влада США затримала Епштейна. За версією слідства, Епштейн отримував сексуальні послуги від неповнолітніх дівчат і "позичав" їх впливовим людям. Мільярдер не визнав провину, а занадто м'яка угода з Епштейном викликала публічну критику на адресу Акости.

Звинувачений у торгівлі людьми та педофілії американський мільярдер Джеффрі Епштейн повісився у камері в 2019 році.