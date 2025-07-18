Трамп звинуватив WSJ у фальсифікації історії про еротичний подарунок Епштейну

Про це повідомляє The Wall Street Journal і пост Трампа в соцмережі Truth Social.

За інформацією WSJ, у 2003 році Гіслен Максвелл збирала вітальні листи від знайомих Епштейна для пам’ятного альбому. Серед них, за словами журналістів, був і лист, підписаний Дональдом Трампом. Він нібито містив кілька рядків тексту, обрамлених малюнком оголеної жінки, з деталями інтимного характеру, та закінчувався словами: «З днем народження — і нехай кожен день стане ще одним чудовим секретом».

Однак Трамп категорично заперечив свою причетність до цього листа.

«Це не я. Це підробка. Я ніколи не малював жінок і не писав такого. Це не моя мова і не мій стиль», — заявив він в інтерв’ю WSJ.

У своєму пості в Truth Social Трамп назвав публікацію «наклепницькою брехнею», пообіцяв судитися з WSJ, її материнською компанією News Corp, а також із Рупертом Мердоком.

"Це видання перетворилося на брудну ганчірку. Преса має бути чесною, а не вигадувати джерела, яких не існує", — заявив президент.

У матеріалі WSJ зазначено, що альбом, про який йде мова, було зібрано ще до першого арешту Епштейна у 2006 році й він був серед документів, які потрапили до поля зору Мін’юсту США під час слідства щодо Епштейна і Максвелл.

Цей скандал став новим витком у складних взаєминах Трампа з історією Епштейна, яка знову сплила на поверхню, зокрема через так звані «файли Епштейна», що стали предметом широкого обговорення й розслідувань у США.

У середу Трамп звинуватив демократів у роздмухуванні цієї теми й висловив розчарування тим, що навіть його союзники не виступили на його захист.

Що відомо

У 2007 році мільярдера Джеффрі Епштейна звинувачували у сутенерстві та схилянні декількох десятків неповнолітніх до проституції, нагадує "Громадське". Розслідування велося в 2002-2005 роках у Нью-Йорку та Флориді. Тоді Епштейн пішов на угоду зі слідством — його справою займався Алекс Акоста, який тоді був прокурором Південної Флориди і погодився на угоду з Епштейном. У результаті той просидів у в'язниці лише 13 місяців замість багаторічного, а можливо, і довічного терміну, який міг призначити йому суд. Крім того, Акоста погодився приховати факт угоди зі слідством від жертв у цій справі.

Проте в листопаді 2018 року газета The Miami Herald опублікувала власне розслідування, присвячене справі Джеффрі Епштейна і ролі в ньому Алекса Акости. За старою справою журналістам вдалося знайти близько 60 жертв насильства з боку Епштейна.

У лютому нинішнього року суддя окружного суду по Південній Флориді Кеннет Марра ухвалив, що приховування інформації від жертв було незаконним.

7 липня 2019 року влада США затримала Епштейна. За версією слідства, Епштейн отримував сексуальні послуги від неповнолітніх дівчат і "позичав" їх впливовим людям. Мільярдер не визнав провину, а занадто м'яка угода з Епштейном викликала публічну критику на адресу Акости.

Звинувачений у торгівлі людьми та педофілії американський мільярдер Джеффрі Епштейн повісився у камері в 2019 році.