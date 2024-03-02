Королю Норвегії Гаральду V імплантували тимчасовий кардіостимулятор
2 березня королю Норвегії Гаральду V в лікарні Малайзії імплантували тимчасовий кардіостимулятор після того, як він захворів під час відпустки
Про це повідомляє Reuters.
"Кардіостимулятор був імплантований через низьку частоту серцевих скорочень. Рішення було прийнято раніше сьогодні, і процедура пройшла успішно", - йдеться в заяві палацу.
Там додають, що він почувається добре, але все ще потребує відпочинку.
Зазначається, що ця процедура має зробити дорогу додому безпечнішою, ймовірно, через кілька днів.
87-річний монарх перебував у приватній відпустці в країні Південно-Східної Азії, коли на початку цього тижня захворів на інфекцію.
Довідково. Король Харальд є церемоніальним главою держави Норвегії з 1991 року і є найстарішим живим монархом Європи. За останні роки він неодноразово потрапляв до лікарні з інфекціями, а також переніс операцію на серці.
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