Кортеж кандидата у віцепрезиденти США Волца потрапив у ДТП, постраждала людина

Про це інформує The Hill.

Вказано, що ДТП трапилася 2 вересня. Авто, у якому перебував Волц, не потрапило в аварію і продовжило рух до Мілуокі, де мав відбутися передвиборчий захід. Втім, у зіткнення потрапив автомобіль з пресою: один з журналістів через різкий рух автомобіля зламав руку, інший отримав струс мозку. Частина представників ЗМІ також отримала подряпини та синці.

Опісля журналістів пересадили в нові мікроавтобуси і вони продовжили свій шлях. Причина аварії наразі невідома.