Кортеж кандидата у віцепрезиденти США Волца потрапив у ДТП, постраждала людина
Котедж губернатора Мінесоти та кандидата у віцепрезиденти США Тіма Волца потрапив у ДТП на шляху до передвиборчого заходу у штаті Вісконсин
Про це інформує The Hill.
Вказано, що ДТП трапилася 2 вересня. Авто, у якому перебував Волц, не потрапило в аварію і продовжило рух до Мілуокі, де мав відбутися передвиборчий захід. Втім, у зіткнення потрапив автомобіль з пресою: один з журналістів через різкий рух автомобіля зламав руку, інший отримав струс мозку. Частина представників ЗМІ також отримала подряпини та синці.
Опісля журналістів пересадили в нові мікроавтобуси і вони продовжили свій шлях. Причина аварії наразі невідома.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.96 Купівля 40.96Продаж 41.42
- EUR Купівля 45.22Продаж 45.92
- Актуальне
- Важливе