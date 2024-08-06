Висунутий Трампом у віцепрезиденти США Венс викликав на дебати кандидата від Гарріс Волза

Про це повідомляє CNN.

Заявивши про дебати, Венс зазначив про свою умову проведення - після того, як Демократична партія офіційно номінує Волза у кандидати.

"Чи здивує мене, якщо демократи ще раз підмінять кандидатуру? Ні, не здивує. Тому ми почекаємо, поки вони фактично висунуть Камалу Гарріс і Тіма Волза, перш ніж проводити дебати. А потім, звичайно, ми хочемо провести серйозні дебати", - додав кандидат від Трампа.

Водночас Венс підкреслив, що "безумовно хоче провести дебати з Тімом Волзом" після його номінації.