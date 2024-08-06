Висунутий Трампом у віцепрезиденти США Венс викликав на дебати кандидата від Гарріс Волза
Кандидат у віцепрезиденти Сполучених Штатів від республіканців Джей Ді Венс заявив, що хоче провести дебати із кандидатом на цю посаду від демократів - губернатором Міннесоти Тімом Волзом
Про це повідомляє CNN.
Заявивши про дебати, Венс зазначив про свою умову проведення - після того, як Демократична партія офіційно номінує Волза у кандидати.
"Чи здивує мене, якщо демократи ще раз підмінять кандидатуру? Ні, не здивує. Тому ми почекаємо, поки вони фактично висунуть Камалу Гарріс і Тіма Волза, перш ніж проводити дебати. А потім, звичайно, ми хочемо провести серйозні дебати", - додав кандидат від Трампа.
Водночас Венс підкреслив, що "безумовно хоче провести дебати з Тімом Волзом" після його номінації.
- 16 липня експрезидент США Дональд Трамп офіційно став кандидатом у президенти Сполучених Штатів від Республіканської партії та обрав віцепрезидента.
- 2 серпня Демпартія офіційно оголосила про висунення віцепрезидентки Камали Гарріс кандидаткою у президенти.
- 6 серпня Камала Гарріс обрала свого кандидата у віцепрезиденти: ним став губернатор штату Міннесота Тім Волз.
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