Гарріс обрала кандидатом у віцепрезиденти губернатора Міннесоти Тіма Волца
Віцепрезидентка США Камала Гарріс обрала свого кандидата у віцепрезиденти: ним став губернатор штату Міннесота Тім Волз
Про це вона оголосила у соцмережі Х.
"Як губернатор, тренер, вчитель і ветеран, він багато зробив для таких родин, як його. Це чудово, що він у нашій команді", – написала Гарріс.
За словами співрозмовників CNN, Гарріс та Волз зʼявляться разом на першому спільному мітингу у Філадельфії, який відбудеться сьогодні, 6 серпня.
Тім Волз обіймає посаду губернатора Міннесоти другий термін і очолює Асоціацію губернаторів-демократів. Також він протягом 12 років був депутатом у конгресі від консервативного сільського округу.
Водночас CNN пише, що роботу в межах президентської кампанії кандидата від республіканців Дональда Трампа розпочинає його віцепрезидент Джей Ді Венс. Зазначено, що він побуває в аналогічних містах і штатах, що й опоненти.
"Венс зупиниться у Філадельфії сьогодні вдень, за кілька годин до того, як Гарріс і її напарник проведуть свій перший особистий мітинг", - підкреслює телеканал.
Що передувало
16 липня експрезидент США Дональд Трамп офіційно став кандидатом у президенти Сполучених Штатів від Республіканської партії та обрав віцепрезидента.
25 липня Демократична партія США ухвалила нові правила, відповідно до яких політична сила обирає свого кандидата в президенти. Це дасть змогу номінувати американську віцепрезидентку Камалу Гарріс.
1 серпня Демократична партія США офіційно розпочала онлайн-голосування, яке дозволить висунути віцепрезидентку Камалу Гарріс у кандидатки в президенти.
2 серпня Демпартія офіційно оголосила про висунення віцепрезидентки Камали Гарріс кандидаткою у президенти.
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