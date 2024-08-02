Камала Гарріс офіційно стане кандидаткою у президенти США, - WP

Про це повідомляє The Washington Post.

Демократи заявили, що Гарріс зібрала потрібну кількість голосів для того, аби стати кандидаткою у президенти від партії.

Видання нагадує, після виходу чинного лідера США Джо Байдена з президентської гонки у Демпартії намагалися створити процес, який би дозволив офіційно висунути Гарріс кандидаткою у президенти. Демократи ухвалили нові правила, відповідно до яких кандидата обирали за допомогою електронних бюлетенів, які надсилали делегатам з'їзду Демократичної партії.

"Новий конкурс номінацій дозволяв балотуватися будь-кому, якщо він отримав 300 підписів делегатів на підтримку своєї заявки, зокрема не більше 50 підписів від однієї делегації", - йдеться у матеріалі.

Водночас WP підкреслює: "Офіційне висунення першої темношкірої жінки, яка очолила президентські вибори, знаменує віху для нації, яку давно роздирають расові та гендерні проблеми".