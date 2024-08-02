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Головна Світ Камала Гарріс офіційно стане кандидаткою у президенти США, - WP

Камала Гарріс офіційно стане кандидаткою у президенти США, - WP

Дар'я Куркіна
2 серпня, 2024 п'ятниця
20:45
Світ Камала Гарріс

Демократична партія США сьогодні, 2 серпня, офіційно оголосила про висунення віцепрезидентки Камали Гарріс кандидаткою у президенти

Зміст

Про це повідомляє The Washington Post.

Демократи заявили, що Гарріс зібрала потрібну кількість голосів для того, аби стати кандидаткою у президенти від партії.

Видання нагадує, після виходу чинного лідера США Джо Байдена з президентської гонки у Демпартії намагалися створити процес, який би дозволив офіційно висунути Гарріс кандидаткою у президенти. Демократи ухвалили нові правила, відповідно до яких кандидата обирали за допомогою електронних бюлетенів, які надсилали делегатам з'їзду Демократичної партії.

"Новий конкурс номінацій дозволяв балотуватися будь-кому, якщо він отримав 300 підписів делегатів на підтримку своєї заявки, зокрема не більше 50 підписів від однієї делегації", - йдеться у матеріалі.

Водночас WP підкреслює: "Офіційне висунення першої темношкірої жінки, яка очолила президентські вибори, знаменує віху для нації, яку давно роздирають расові та гендерні проблеми".

  • 16 липня експрезидент США Дональд Трамп офіційно став кандидатом у президенти Сполучених Штатів від Республіканської партії та обрав віцепрезидента.
  • 25 липня Демократична партія США ухвалила нові правила, відповідно до яких політична сила обирає свого кандидата в президенти. Це дасть змогу номінувати американську віцепрезидентку Камалу Гарріс найближчим часом.
  • 1 серпня Демократична партія США офіційно розпочала онлайн-голосування, яке дозволить висунути віцепрезидентку Камалу Гарріс у кандидатки в президенти.

Теги:
вибори
вибори президента
вибори у США
США
Камала Гарріс
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