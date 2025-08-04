Країни ОПЕК+ збільшать видобуток нафти через побоювання перебоїв постачання з РФ, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

Як зауважили автори, цей крок ознаменував повне та дострокове скасування найбільшої частини скорочень видобутку нафти, запроваджених ОПЕК+, а також окреме збільшення видобутку для Об'єднаних Арабських Еміратів. Загалом це становить близько 2,5 мільйона барелів на добу, або приблизно 2,4% світового попиту.

Зазначається, що вісім членів ОПЕК+ провели коротку віртуальну зустріч на тлі посилення тиску США на Індію, щоб та припинила закупівлю російської нафти. У заяві за підсумками зустрічі ОПЕК+ назвала стабільну економіку та низький рівень запасів причинами ухваленого рішення.

У Reuters відмітили, що ціни на нафту залишаються високими, навіть попри те, що ОПЕК+ збільшила видобуток. Зокрема, у п'ятницю нафта марки Brent закрилася на рівні близько 70 доларів за барель, що вище мінімального рівня 2025 року, який становив близько 58 доларів у квітні, частково завдяки зростанню сезонного попиту.

"Враховуючи досить високі ціни на нафту на рівні близько 70 доларів, це дає ОПЕК+ певну впевненість у фундаментальних ринкових показниках", - зазначила співзасновниця аналітичної компанії Energy Aspects Амріта Сен, додавши, що структура ринку також свідчить про обмежені запаси.

Також Reuters із посиланням на джерела повідомляє, що вісім країн ОПЕК+ запланували наступну зустріч на 7 вересня, для того, щоб розглянути питання щодо відновлення ще одного рівня скорочення видобутку на загальну суму близько 1,65 млн барелів на добу. Наразі ці скорочення діють до кінця наступного року.