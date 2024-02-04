Кремль подвоює підтримку Ірану на тлі ударів США по проіранських бойовиках, - ISW
Російська влада подвоює свою підтримку Ірану в той час, як США завдають ударів, щоб запобігти атакам підтримуваних Іраном бойовиків в Іраку, Сирії та Ємені на американські та інші об'єкти
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що міністерство закордонних справ Росії засудило удари США у відповідь по позиціях підтримуваних Іраном ополченців в Іраку, Сирії та Ємені, завдані 3 лютого.
Речниця МЗС Росії Марія Захарова назвала ці удари "кричущим актом американо-британської агресії". За її словами, вони демонструють "агресивний характер політики США" і "повну зневагу до міжнародного права".
Захарова стверджувала, що авіаудари США "спеціально розроблені" для подальшого розпалювання конфлікту на Близькому Сході.
Крім того, вона розкритикувала Велику Британію за участь в авіаударі та заявила, що Великій Британії ще належить відповісти за свою "завзятість" у підтримці провокаційної політики США.
ISW додає, що Росія зажадала скликати засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй у зв'язку з американськими ударами, воно заплановане на 5 лютого.
Аналітики зазначають, що РФ часто використовує своє посилання на міжнародне право для підриву законної діяльності США на Близькому Сході.
- У суботу, 3 лютого, війська США і Великої Британії завдали щонайменше 36 ударів по цілях хуситів у Ємені.
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