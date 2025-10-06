Критичне для збереження підтримки у Німеччині - демонструвати ефективне використання допомоги, - докторка політекономії
Україні потрібно продовжувати рішуче впровадження реформ - це є наріжним каменем підтримки Німеччини щодо членства України в ЄС
Про це заявила докторка політичної економії Українського вільного університету в Мюнхені Лілія Бондаренко у програмі "Світ і ми" з Євгеном Магдою на Еспресо.
Вона поділилась думками, як має працювати Україна щодо Німеччини.
"Це постійний стратегічний діалог. Це підтримувати інтенсивний двосторонній діалог на всіх рівнях: президент, уряд, парламент. Чітко і прозоро комунікуючи наші потреби: військові, фінансові, гуманітарні та досягнення у реформах. Також це демонструвати ефективне використання німецької допомоги, що є критично важливим для збереження підтримки в німецькому суспільстві і в бундестазі", - розповіла Бондаренко.
Докторка політекономії додала, що Україні потрібно продовжувати рішуче впровадження реформ, особливо у сферах боротьби з корупцією, верховенства права та децентралізації.
"Це є наріжним каменем підтримки Німеччини щодо членства України в ЄС. Активно працювати з німецькими федеральними землями та бізнесом над проєктами відновлення та інвестиціями, особливо в енергетиці, IT та оборонній промисловості, підкреслюючи потенціал України як майбутнього члена ЄС. І це громадська дипломатія, посилювати співпрацю з німецькими неурядовими організаціями, ЗМІ, культурними інституціями, протидіяти російській дезінформації, пропонуючи німецькій аудиторії правдивий, емоційний та професійний український наратив про війну, культуру та європейські прагнення. Адже кожен із нас є амбасадором України за кордоном", - підсумувала вона.
- Біла Церква
