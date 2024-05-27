Кулеба показав колегам з ЄС фото 8-річного хлопчика з Харкова й закликав не зволікати з наданням Україні додаткових засобів ППО

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.

На початку свого виступу Дмитро Кулеба показав міністрам фото 8-річного хлопчика Михайла з Харкова, батько якого може бути серед загиблих у будівельному гіпермаркеті, який росіяни знищили ударом в суботу, 25 травня.

"На фото ви бачите, як поліцейський бере в хлопця мазок ДНК, який потрібен для пошуку його батька серед можливих жертв цього удару", – розповів Кулеба колегам.

Міністр зазначив, що черговий варварський воєнний злочин є частиною систематичної стратегії Росії, яка намагається знищити життя Харкова й інших українських міст і громад.

"Часу на рефлексії немає, потрібні дії. Цілком зрозуміло, що потрібно зробити. Надати Україні додаткові "Патріоти" й інші сучасні системи протиповітряної оборони, а також підтримати українські удари по військових цілях на території РФ", – сказав він.

Очільник українського МЗС України нагадав колегам, що поки на Заході все ще є ті, хто боїться ескалації, Росія, Іран і Північна Корея посилюють співпрацю та взаємну підтримку й загрожують дестабілізацією не лише в Європі, а й у інших регіонах світу. Натомість підтримка України може змінити цю ситуацію.

"Вільний світ має значно більший економічний і військовий потенціал, ніж його вороги. Але вони мають більше рішучості. Поки на Заході все ще є ті, хто думає, як Москва відреагує на українські удари по російських військових цілях, Путін просто б’є куди хоче і як хоче. Врешті-решт, хлопчик, якого я показував вам на початку, має здавати ДНК-тест, сподіваючись, що його батька знайдуть серед попелу гіпермаркету, знищеного російським ударом. Це результат нерішучості. Доля цього хлопця – наслідок кожного запізнілого рішення", – заявив міністр.

Кулеба закликав європейські країни інвестувати в український оборонно-промисловий комплекс і закуповувати зброю для України в українських виробників. Він додав, що їхні виробничі потужності цього року вже значно перевищують обсяг доступних фінансових ресурсів, тому такі контракти дадуть змогу оперативно підвищити надходження зброї до українського війська. Також міністр закликав підтримати використання частини прибутків від заморожених російських активів для таких закупівель.

Окрім того, Кулеба наголосив на потребі посилити санкційний тиск на Росію, зокрема у сферах енергетики, фінансів, металургії та інших. І закликав заблокувати всі схеми обходу санкцій, постачання критичних компонентів і доступ РФ до будь-яких сучасних технологій, накласти додаткові санкції на російських пропагандистів.

Окремо міністр закордонних справ України закликав партнерів виявити політичну волю та своєчасно схвалити переговорні рамки для практично початку переговорів про вступ України до ЄС уже в червні.