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Кулеба розповів, чому не варто драматизувати результати виборів за кордоном

3 липня, 2024 середа
07:13
Світ Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова працювати з будь-якими політичними силами у разі їх приходу до влади в державах-союзницях

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Про це він розповів на панельній дискусії видання The Economist "Подолання конфліктів: у пошуках можливостей", що відбулась в Афінах 2 липня.

За словами Кулеби, існує щонайменше три причини, чому не варто драматизувати результати виборів за кордоном.

По-перше, як зазначив міністр, підтримка України серед демократичних держав-партнерів ґрунтується на солідарності та підтримці серед людей в їхніх суспільствах.

За його словами, саме так функціонують демократії, тож Україна продовжуватиме працювати над тим, щоб зміцнювати народну підтримку.

"По-друге, ми повинні дивитися на дії, а не на слова кандидатів. Одна справа - вести передвиборчу кампанію і згуртовувати своїх виборців, а інша - бути в уряді і брати на себе відповідальність за ухвалення рішень. Ми вже бачили таку відмінність багато разів у минулому", - наголосив Кулеба.

Третьою причиною голова МЗС назвав те, що альтернативи підтримці перемоги України та забезпеченню поразки російської агресії просто не існує.

"Інакше під загрозою опиниться національна безпека наших партнерів. Це стосується як Європи, так і Сполучених Штатів, і решти світу”, - підкреслив міністр.

Очільник МЗС також нагадав учасникам заходу, що у разі успіху в Україні Росія продовжить агресію проти інших країн Європи, а її союзники - КНДР та Іран - відчують сили кинути виклик стабільності в інших частинах світу.

"Ми вже бачимо, як ці три режими працюють разом, щоб занурити світ у хаос та замінити міжнародне право законом джунглів, який вони представляють як альтернативний світовий порядок. Вони обмінюються ресурсами, зброєю та ідеями з простою метою: перемогти Захід або принаймні послабити і дестабілізувати його. Чим раніше вільні нації та їхні лідери усвідомлять це, тим швидше будуть вжиті ефективні колективні дії, щоб зменшити ці загрози”, - підсумував Кулеба.

  • Заступник прем'єр-міністра Великої Британії Олівер Дауден серйозно занепокоєний повідомленням про ймовірну російську кампанію впливу на британські вибори, що заплановані на липень.
Теги:
Україна
вибори
МЗС
МЗС України
Дмитро Кулеба
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