Латвія з осені хоче заборонити нерегулярні пасажирські перевезення автобусами до Росії та Білорусі
У Латвії пропонують заборонити нерегулярні пасажирські перевезення автобусами до РФ та Білорусі з 15 жовтня. Йдеться про разові рейси спланованим маршрутом, як-от на екскурсії чи спортивні ігри
Про це повідомляє латвійське видання LSM.lv.
Міністерство сполучення Латвії пропонує з 15 жовтня заборонити нерегулярні пасажирські перевезення автобусами до Росії та Білорусі через ризики для безпеки. Проєкт розпорядження спершу має схвалити уряд.
У разі схвалення ініціативи розпорядженням уряду буде встановлено, що прикордонна охорона з 15 жовтня не дозволятиме нерегулярним пасажирським перевізникам перетинати латвійсько-білоруський та латвійсько-російський кордон у пунктах пропуску Патернієки, Гребнєво та Терехово.
В автотранспортній дирекції пояснили, що нерегулярні пасажирські перевезення - це ті, в яких, наприклад, перевізник виконує разовий рейс заздалегідь спланованим маршрутом для екскурсій, поїздок на спортивні ігри, до театру, на співочі свята та подібні заходи. Це також поїздки, в яких пасажири є заздалегідь сформованою групою, і водій перед початком поїздки знає їхню кількість та мету поїздки.
"Міністерство сполучення у співпраці з автотранспортною дирекцією та, консультуючись із МВС, узагальнило дані, які показують зростання кількості пасажирів у автобусних перевезеннях до Білорусі та Росії. Така ситуація посилює ризики для безпеки на зовнішньому кордоні країни, тому підготовлено нормативний акт, який передбачає обмеження […]", — уточнив міністр сполучення Атіс Швінка.
Також передбачається, що буде збережено мінімальні та регульовані можливості для переміщення пасажирів з використанням регулярних пасажирських перевезень автобусами, які організовані відповідно до умов міжурядових двосторонніх угод та національних правових актів Латвії. Йдеться про поїздки, в яких перевізники прямують за встановленим замовником громадського транспорту регулярним маршрутом за попередньо затвердженими графіками руху.
МЗС Латвії та інші держструктури неодноразово заявляли про ризики, пов'язані з такими поїздками: випадки вербування, здирства, затримання.
