Лауреатами цьогорічної Премії Сахарова стали лідери опозиції Венесуели 

Про це повідомили в Європарламенті.

Президентка Європарламенту Роберта Мецола оголосила лауреатів Премії імені Сахарова за свободу думки 2024 року в залі засідань у четвер, 24 жовтня.

"Премія Сахарова за свободу думки 2024 року присуджується Марії Коріні Мачадо та обраному президенту Едмундо Гонсалесу Уррутія за їхню хоробру боротьбу за відновлення свободи та демократії у Венесуелі. У своєму прагненні до справедливого, вільного та мирного переходу влади вони безстрашно відстоювали цінності, які так дорогі мільйонам венесуельців та Європейському парламенту: справедливість, демократія та верховенство права. Європейський парламент підтримує народ Венесуели та Марію Коріну Мачадо й обраного президента Едмундо Гонсалеса Уррутію в їхній боротьбі за демократичне майбутнє своєї країни. Ця нагорода для них", – сказала Мецола.

Церемонія нагородження лауреатів премії відбудеться 18 грудня в Страсбурзі під час пленарного засідання Європарламенту.

Марія Коріна Мачадо була обрана кандидатом у президенти від венесуельської опозиції від "Демократичної платформи єдності" 2023 року. Втім пізніше її дискваліфікувала контрольована режимом Венесуели Національна виборча рада.

Едмундо Гонсалес Уррутія – дипломат і політик, який змінив її на посаді кандидата від "Демократичної платформи єдності". Він засудив нездатність венесуельського уряду оприлюднити офіційні результати президентських виборів і заперечив оголошену перемогу Ніколаса Мадуро. Опозиційний політик мусив покинути країну у вересні – після того, як був виданий ордер на його арешт.

У резолюції, ухваленій 19 вересня 2024 року, євродепутати наголосили: міжнародні місії зі спостереження за виборами дали зрозуміти, що вибори президента Венесуели не відповідали міжнародним стандартам чесності виборів. Вони визнали Едмундо Гонсалеса Уррутію легітимним і демократично обраним президентом країни, а Марію Коріну Мачадо – лідером демократичних сил. Також Європарламент засудив фальсифікацію виборів і серйозні та систематичні порушення прав людини, що здійснюються проти демократичної опозиції, народу Венесуели та громадянського суспільства.

Довідково. Премія імені Андрія Сахарова – щорічна відзнака Європейського парламенту, започаткована у 1988 році. Нагороду вручають окремим людям або організаціям на знак визнання їхньої роботи в одній із таких сфер: захист прав людини й основних прав, зокрема свободи вираження поглядів, захисту прав меншин, поваги для міжнародного права, розвитку демократії та захисту верховенства права. Названа на честь радянського фізика та політичного дисидента Андрія Сахарова.