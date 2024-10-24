Лауреатами цьогорічної Премії Сахарова стали лідери опозиції Венесуели
Лідерка демократичних сил Венесуели та кандидат від опозиції цієї країни на липневих президентських виборах отримають премію Сахарова за свободу думки 2024 року
Про це повідомили в Європарламенті.
Президентка Європарламенту Роберта Мецола оголосила лауреатів Премії імені Сахарова за свободу думки 2024 року в залі засідань у четвер, 24 жовтня.
"Премія Сахарова за свободу думки 2024 року присуджується Марії Коріні Мачадо та обраному президенту Едмундо Гонсалесу Уррутія за їхню хоробру боротьбу за відновлення свободи та демократії у Венесуелі. У своєму прагненні до справедливого, вільного та мирного переходу влади вони безстрашно відстоювали цінності, які так дорогі мільйонам венесуельців та Європейському парламенту: справедливість, демократія та верховенство права. Європейський парламент підтримує народ Венесуели та Марію Коріну Мачадо й обраного президента Едмундо Гонсалеса Уррутію в їхній боротьбі за демократичне майбутнє своєї країни. Ця нагорода для них", – сказала Мецола.
Церемонія нагородження лауреатів премії відбудеться 18 грудня в Страсбурзі під час пленарного засідання Європарламенту.
Марія Коріна Мачадо була обрана кандидатом у президенти від венесуельської опозиції від "Демократичної платформи єдності" 2023 року. Втім пізніше її дискваліфікувала контрольована режимом Венесуели Національна виборча рада.
Едмундо Гонсалес Уррутія – дипломат і політик, який змінив її на посаді кандидата від "Демократичної платформи єдності". Він засудив нездатність венесуельського уряду оприлюднити офіційні результати президентських виборів і заперечив оголошену перемогу Ніколаса Мадуро. Опозиційний політик мусив покинути країну у вересні – після того, як був виданий ордер на його арешт.
У резолюції, ухваленій 19 вересня 2024 року, євродепутати наголосили: міжнародні місії зі спостереження за виборами дали зрозуміти, що вибори президента Венесуели не відповідали міжнародним стандартам чесності виборів. Вони визнали Едмундо Гонсалеса Уррутію легітимним і демократично обраним президентом країни, а Марію Коріну Мачадо – лідером демократичних сил. Також Європарламент засудив фальсифікацію виборів і серйозні та систематичні порушення прав людини, що здійснюються проти демократичної опозиції, народу Венесуели та громадянського суспільства.
Довідково. Премія імені Андрія Сахарова – щорічна відзнака Європейського парламенту, започаткована у 1988 році. Нагороду вручають окремим людям або організаціям на знак визнання їхньої роботи в одній із таких сфер: захист прав людини й основних прав, зокрема свободи вираження поглядів, захисту прав меншин, поваги для міжнародного права, розвитку демократії та захисту верховенства права. Названа на честь радянського фізика та політичного дисидента Андрія Сахарова.
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