Український народ отримав Премію Сахарова "За свободу думки"

Про це повідомила голова Європарламенту Роберта Мецола.

"Вони відстоюють те, у що вірять. Борються за наші цінності. Захищають демократії, свободи та верховенства права. Ризикують життям заради нас. І сьогодні вони горді переможці Премії імені Сахарова. Ніхто не гідніший. Вітаємо мужній народ України!" - написала вона.

Премія Андрія Сахарова "За свободу думки" - щорічна відзнака Європарламенту, яку започаткували в 1988 році. У різні роки її переможцями були президент ПАР Нельсон Мандела, генеральний секретар ООН Кофі Аннан, правозахисниця Людмила Алексєєва. У 2019 році лауреатом Премії імені Сахарова став український режисер Олег Сенцов.

7 вересня український народ і Зеленського номінували на премію імені Сахарова.

13 жовтня український народ і його лідери опинилися серед фіналістів Премії імені Сахарова.