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Український народ отримав Премію Сахарова "За свободу думки"

19 жовтня, 2022 середа
17:59
Культура на фото: Зеленський

Український народ і його лідери, зокрема президент Володимир Зеленський, отримали Премію імені Андрія Сахарова "За свободу думки"

Про це повідомила голова Європарламенту Роберта Мецола.

"Вони відстоюють те, у що вірять. Борються за наші цінності. Захищають демократії, свободи та верховенства права. Ризикують життям заради нас. І сьогодні вони горді переможці Премії імені Сахарова. Ніхто не гідніший. Вітаємо мужній народ України!" - написала вона.

Премія Андрія Сахарова "За свободу думки" - щорічна відзнака Європарламенту, яку започаткували в 1988 році. У різні роки її переможцями були президент ПАР Нельсон Мандела, генеральний секретар ООН Кофі Аннан, правозахисниця Людмила Алексєєва. У 2019 році лауреатом Премії імені Сахарова став український режисер Олег Сенцов.

  • 7 вересня український народ і Зеленського номінували на премію імені Сахарова.
  • 13 жовтня український народ і його лідери опинилися серед фіналістів Премії імені Сахарова.

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