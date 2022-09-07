Про це повідомили в пресрелізі ЄНП.

"Ми не сумніваємося, що хоробрий народ України на чолі з Президентом Володимиром Зеленським заслуговує отримати цьогорічну премію Сахарова "За свободу думки". Вони щодня продовжують захищати європейські цінності на полях битв. Я сподіваюся, що нашу кандидатуру підтримають усі політичні групи в Європарламенті", - зазначила євродепутатка парламентської групи, віцеголова ЄНП із закордонних справ Раса Юкнявічене.

Також у ЄНП наголосили, що підтримують Україну з самого початку повномасштабної війни. Партія наполягає на конкретних заходах для протидії міжнародним злочинам, які вчиняє Росія. Саме ЄНП була першою, хто підтримав ембарго на російську нафту, вугілля, ядерне паливо та газ.

Премія Андрія Сахарова "За свободу думки" - щорічна відзнака Європарламенту, яку започаткували в 1988 році. Її вручають за захист прав і основних свобод людини, розвиток демократії та відстоювання верховенства права, повагу до міжнародного законодавства й захист прав меншин. Кандидатів на премію висувають депутати Європарламенту. Для перемоги учасника повинні підтримати щонайменше 40 депутатів, які мають право віддати свій голос лише за одного кандидата.

У 2021 році премію імені Андрія Сахарова отримав російський опозиціонер Олексій Навальний, який наразі відбуває свій строк за ґратами.