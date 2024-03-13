Легіон "Свобода Росії": на Курщині бої тривають уже за селом Тьоткіне, на Білгородщині також відбувається наступ
Доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський заявив, що на Курщині бойові зіткнення відбуваються вже за межами селища Тьоткіне
Про це він повідомив у етері телеканалу "Еспресо".
"Півтори доби тривають бойові зіткнення між російськими добровольцями та російською армією на території Курської області у населеному пункті Тьоткіне. Зараз бої відбуваються уже за його межами", - зазначив Барановський.
За його словами, у Білгородській області також відбуваються наступальні операції російських добровольців біля декількох населених пунктів.
"Сіра зона рухається від кордону Росії на досить великих частинах. Але Тьоткіне отримало найбільшу публічність. Ситуація не контролюється путінськими військами", - додав він.
Барановський розповів, які сили протистоять добровольцям.
"Перший удар отримали путінські прикордонники, які підпорядковуються ФСБ в районі селища Тьоткіне. Вони перші отримали від нас і перші втекли далі. Також там є інші підрозділи регулярної армії, які краще чи гірше укріплені. За минулу добу ми знищили як мінімум дві оборонні техніки БТР, два міномети, дві артилерійські установки біля села Тьоткіне Білгородської області", - повідомив він.
- Уранці 12 березня бійці легіону "Свобода Росії" з російсько-українського кордону заявили, що йдуть визволяти Росію від диктатора Володимира Путіна. Військові Сибірського батальйону повідомили про запеклі бої на території РФ, а "Свобода Росії" спершу повідомив, що взяв під контроль селище Тьоткіне Курської області, а згодом уточнив, що бої за селище тривають.
- Майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман вважає, що рейд бійців легіону "Свобода Росії" є викликом для Путіна та його оточення. На його думку, якщо хоч один батальйон РФ перейде на бік росіян, які воюють проти Путіна, може піти ланцюгова реакція по всій армії.
- Російські добровольці у середу, 13 березня, продовжили рейд на територію Росії: вони закликали жителів Курщини та Білгородщини евакуюватися.
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