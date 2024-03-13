Легіон "Свобода Росії": на Курщині бої тривають уже за селом Тьоткіне, на Білгородщині також відбувається наступ

Про це він повідомив у етері телеканалу "Еспресо".

"Півтори доби тривають бойові зіткнення між російськими добровольцями та російською армією на території Курської області у населеному пункті Тьоткіне. Зараз бої відбуваються уже за його межами", - зазначив Барановський.

За його словами, у Білгородській області також відбуваються наступальні операції російських добровольців біля декількох населених пунктів.

"Сіра зона рухається від кордону Росії на досить великих частинах. Але Тьоткіне отримало найбільшу публічність. Ситуація не контролюється путінськими військами", - додав він.

Барановський розповів, які сили протистоять добровольцям.

"Перший удар отримали путінські прикордонники, які підпорядковуються ФСБ в районі селища Тьоткіне. Вони перші отримали від нас і перші втекли далі. Також там є інші підрозділи регулярної армії, які краще чи гірше укріплені. За минулу добу ми знищили як мінімум дві оборонні техніки БТР, два міномети, дві артилерійські установки біля села Тьоткіне Білгородської області", - повідомив він.