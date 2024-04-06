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Головна Світ Литва передала Україні бронетранспортери М577

Литва передала Україні бронетранспортери М577

6 квітня, 2024 субота
15:30
Світ бронетранспортери М577

У рамках військової підтримки Литва передала українським військовим бронетранспортери М577, їх було доставлено 5 квітня

Про це повідомляє LRT з посиланням на міністерство національної оборони Литви.

"Безперервність підтримки України - наша стратегічна мета. Зброя і техніка, що поставляються нами та нашими союзниками, роблять вирішальний внесок у боротьбу України за незалежність і безпеку Європи в цілому. Ми надаватимемо підтримку Україні стільки, скільки це необхідно", - заявив міністр національної оборони Лаурінас Кащюнас.

Загалом військова підтримка від Литви охоплює зброю, амуніцію, безпілотники, засоби боротьби з дронами, навчання солдатів та ремонт важкої техніки.

Як зазначили у виданні, Литва також розробила і план довгострокової підтримки України: у 2024-2026 роках Україні для нових придбань планується передати пакет військової підтримки вартістю 200 мільйонів євро. 

Усього від початку повномасштабного вторгнення Росії Литва надала Україні військову допомогу на суму близько 605 мільйонів євро.

  • 5 квітня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль приїхав у Литву, де зустрівся з колегою, Інгрідою Шимоніте. Голови урядів обговорили підтримку євроінтеграції України, конфіскацію російських активів та інші важливі питання. Литва анонсувала допомогу у різних сферах.

Теги:
Україна
Росія
Литва
Війна з Росією
допомога Україні
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