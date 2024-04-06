Литва передала Україні бронетранспортери М577

Про це повідомляє LRT з посиланням на міністерство національної оборони Литви.

"Безперервність підтримки України - наша стратегічна мета. Зброя і техніка, що поставляються нами та нашими союзниками, роблять вирішальний внесок у боротьбу України за незалежність і безпеку Європи в цілому. Ми надаватимемо підтримку Україні стільки, скільки це необхідно", - заявив міністр національної оборони Лаурінас Кащюнас.

Загалом військова підтримка від Литви охоплює зброю, амуніцію, безпілотники, засоби боротьби з дронами, навчання солдатів та ремонт важкої техніки.

Як зазначили у виданні, Литва також розробила і план довгострокової підтримки України: у 2024-2026 роках Україні для нових придбань планується передати пакет військової підтримки вартістю 200 мільйонів євро.

Усього від початку повномасштабного вторгнення Росії Литва надала Україні військову допомогу на суму близько 605 мільйонів євро.