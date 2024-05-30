Литва приєднається до коаліції щодо надання ППО України, - президент Науседа
Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що його держава приєднується до коаліції з підтримки протиповітряної оборони України
Про це він повідомив у соціальній мережі Х.
"Радий повідомити, що Литва приєднується до коаліції протиповітряної оборони, яку очолюють Німеччина, Франція і США. Ми зробимо свій внесок, надавши Україні мобільні радари повітряного спостереження. Військова підтримка України має вирішальне значення. Україні потрібна зброя, а не обіцянки. Підтвердимо слова ділом", - написав він.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на таке рішення Вільнюса й подякував Литві.
"Внесок Литви для нас дуже цінний. Швидке посилення протиповітряної оборони України є запорукою протидії російській агресії, захисту нашого народу та оборони наших позицій на передовій. Я вдячний Литві за допомогу в цьому", - наголосив український лідер.
- 29 травня литовський уряд схвалив закупівлю радарів повітряного спостереження на €13,5 млн у межах німецької ініціативи щодо посилення української протиповітряної оборони.
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