Литва приєднається до коаліції щодо надання ППО України, - президент Науседа

Про це він повідомив у соціальній мережі Х.

"Радий повідомити, що Литва приєднується до коаліції протиповітряної оборони, яку очолюють Німеччина, Франція і США. Ми зробимо свій внесок, надавши Україні мобільні радари повітряного спостереження. Військова підтримка України має вирішальне значення. Україні потрібна зброя, а не обіцянки. Підтвердимо слова ділом", - написав він.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на таке рішення Вільнюса й подякував Литві.

"Внесок Литви для нас дуже цінний. Швидке посилення протиповітряної оборони України є запорукою протидії російській агресії, захисту нашого народу та оборони наших позицій на передовій. Я вдячний Литві за допомогу в цьому", - наголосив український лідер.