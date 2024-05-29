Литва надасть Україні радари повітряного спостереження в межах ініціативи Німеччини з посилення ППО

Про це повідомив міністр оборони Лаурінас Кащюнас передає LRT.

"Сьогодні уряд виділив 13,5 млн євро на придбання радарів, які посилять систему оповіщення в Україні. Німеччина передала Україні свою третю систему Patriot та інші системи, тому ми робимо свій внесок у відповідь", - сказав глава оборонного відомства Литви.

За словами Кащюнаса, мета його держави цьогоріч - відправлення в Україну чотирьох радарів.

"Вони посилять попередження, видимість і здатність знищувати повітряні цілі. Цього року ми відправимо чотири радари, а потім продовжимо закуповувати радари, тому що вони потрібні Україні, вони самі визначили цю потребу", – зауважив міністр оборони.