Литва надасть Україні радари повітряного спостереження в межах ініціативи Німеччини з посилення ППО
Литовський уряд схвалив закупівлю радарів повітряного спостереження на €13,5 млн у межах німецької ініціативи щодо посилення української протиповітряної оборони
Про це повідомив міністр оборони Лаурінас Кащюнас передає LRT.
"Сьогодні уряд виділив 13,5 млн євро на придбання радарів, які посилять систему оповіщення в Україні. Німеччина передала Україні свою третю систему Patriot та інші системи, тому ми робимо свій внесок у відповідь", - сказав глава оборонного відомства Литви.
За словами Кащюнаса, мета його держави цьогоріч - відправлення в Україну чотирьох радарів.
"Вони посилять попередження, видимість і здатність знищувати повітряні цілі. Цього року ми відправимо чотири радари, а потім продовжимо закуповувати радари, тому що вони потрібні Україні, вони самі визначили цю потребу", – зауважив міністр оборони.
- 17 квітня уряд Німеччини виступив з ініціативою щодо пошуку та надання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони.
- 20 травня стало відомо, за підсумками засідання "Рамштайна" до ініціативи Німеччини з посилення української ППО долучилися Велика Британія, Франція, Іспанія, Румунія, Бельгія та Литва.
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