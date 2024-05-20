До ініціативи Німеччини з посилення української ППО долучилися 7 країн
За підсумками засідання "Рамштайна" до ініціативи Німеччини з посилення української ППО долучилися Велика Британія, Франція, Іспанія, Румунія, Бельгія та Литва
Про це повідомляє міноборони Німеччини.
Зазначається, що після онлайн-зустрічі Контактної групи по Україні багато партнерів хочуть підтримати німецьку ініціативу зміцнення української протиповітряної оборони.
"Бельгія, Данія, Нідерланди, Норвегія і Канада допоможуть фінансово, а США, Велика Британія, Франція, Іспанія, Румунія, Бельгія і Литва - технікою та ракетами. Латвія також хоче приєднатися до ініціативи", - йдеться у повідомленні.
- Раніше уряд Німеччини заявив, що вже веде переговори з іншими країнами щодо нових зобов'язань з протиповітряної оборони для України.
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