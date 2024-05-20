До ініціативи Німеччини з посилення української ППО долучилися 7 країн

Про це повідомляє міноборони Німеччини.

Зазначається, що після онлайн-зустрічі Контактної групи по Україні багато партнерів хочуть підтримати німецьку ініціативу зміцнення української протиповітряної оборони.

"Бельгія, Данія, Нідерланди, Норвегія і Канада допоможуть фінансово, а США, Велика Британія, Франція, Іспанія, Румунія, Бельгія і Литва - технікою та ракетами. Латвія також хоче приєднатися до ініціативи", - йдеться у повідомленні.