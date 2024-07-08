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Литва просить Єврокомісію фінансово підтримати зміцнення кордону з Росією

8 липня, 2024 понедiлок
12:02
Світ

Міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте в офіційному листі звернулася до Ілви Йоханссон, члена Європейської комісії, відповідального за внутрішні справи, з проханням про фінансову підтримку для посилення охорони кордону Литви з Росією

Зміст

Про це повідомили на сайті МВС Литви.

У листі міністерка зазначила, що необхідно терміново модернізувати й оновити системи моніторингу кордону з Росією. 

"Виклики безпеці залишаються – геополітична ситуація викликає занепокоєння, а спектр гібридних загроз розширюється. Сьогодні зміцнення безпеки кордону Литви з Росією протяжністю 275 км є нашим пріоритетом. Значна частина інфраструктури нагляду за кордоном потребує оновлення, щоб належним чином інформувати нас про ситуацію на кордоні та забезпечити безпеку зовнішніх кордонів ЄС. Ми очікуємо подальшої підтримки з боку Європейської Комісії у вирішенні цього важливого питання", – сказала міністерка.

За очікуваннями, вартість такої модернізації сягне майже 16 мільйонів євро, а необхідне фінансування – 13,7 млн євро. Окрім того, до 2030 року знадобиться 65 млн євро на оновлення систем нагляду на кордоні.

Міністерка висловила сподівання, що список резервів терміново переглянуть і Литва зможе отримати необхідний внесок ЄС. 

  • Торік у жовтні Литва повідомляла про 9,3 млн євро підтримки ЄС, яка дала змогу оновити системи спостереження за кордоном на всій ділянці кордону з Білоруссю. Від початку нелегальної міграційної кризи Єврокомісія надала Литві близько 100 млн євро підтримки для зміцнення кордону з Білоруссю.
Теги:
Росія
Єврокомісія
Литва
мігранти
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