Литва просить Єврокомісію фінансово підтримати зміцнення кордону з Росією

Про це повідомили на сайті МВС Литви.

У листі міністерка зазначила, що необхідно терміново модернізувати й оновити системи моніторингу кордону з Росією.

"Виклики безпеці залишаються – геополітична ситуація викликає занепокоєння, а спектр гібридних загроз розширюється. Сьогодні зміцнення безпеки кордону Литви з Росією протяжністю 275 км є нашим пріоритетом. Значна частина інфраструктури нагляду за кордоном потребує оновлення, щоб належним чином інформувати нас про ситуацію на кордоні та забезпечити безпеку зовнішніх кордонів ЄС. Ми очікуємо подальшої підтримки з боку Європейської Комісії у вирішенні цього важливого питання", – сказала міністерка.

За очікуваннями, вартість такої модернізації сягне майже 16 мільйонів євро, а необхідне фінансування – 13,7 млн євро. Окрім того, до 2030 року знадобиться 65 млн євро на оновлення систем нагляду на кордоні.

Міністерка висловила сподівання, що список резервів терміново переглянуть і Литва зможе отримати необхідний внесок ЄС.