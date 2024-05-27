Литва закликала ЄС знайти спосіб обходити вето Угорщини у питанні допомоги Україні
У понеділок, 27 травня, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс розкритикував Угорщину за блокування рішень стосовно України та закликав ЄС знайти спосіб обійти вето Будапешта
Про це повідомляє Reuters.
"Я думаю, що ми повинні бути прозорими щодо того, якою є нинішня позиція Угорщини, - наголосив він. - Майже всі наші дискусії та необхідні рішення (ЄС - ред.) блокуються лише однією країною. Тому ми повинні почати розглядати це як систематичний підхід до будь-яких зусиль, спрямованих на те, щоб відігравати будь-яку значущу роль у міжнародних справах".
Ландсбергіс заявив, що Угорщина блокує рішення про військову допомогу Києву з боку ЄС, початок переговорів про членство України у Євросоюзі, а також щодо Грузії та Вірменії.
За словами дипломатів, позиція Угорщини часто збігається з зовнішньополітичними інтересами Росії.
"Ми вивчили це питання, і очевидно, близько 41% резолюцій щодо України були заблоковані Угорщиною, - зауважив він. - Це зайшло дуже і дуже далеко. Ми повинні знайти спосіб дійсно як спільнота, щоб обійти це".
- 25 травня повідомлялось, що Угорщина затримує ухвалення законодавства ЄС, яке дозволить Україні отримати до 2 млрд євро на зброю з прибутків від заморожених російських активів.
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