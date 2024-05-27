Литва закликала ЄС знайти спосіб обходити вето Угорщини у питанні допомоги Україні

Про це повідомляє Reuters.

"Я думаю, що ми повинні бути прозорими щодо того, якою є нинішня позиція Угорщини, - наголосив він. - Майже всі наші дискусії та необхідні рішення (ЄС - ред.) блокуються лише однією країною. Тому ми повинні почати розглядати це як систематичний підхід до будь-яких зусиль, спрямованих на те, щоб відігравати будь-яку значущу роль у міжнародних справах".

Ландсбергіс заявив, що Угорщина блокує рішення про військову допомогу Києву з боку ЄС, початок переговорів про членство України у Євросоюзі, а також щодо Грузії та Вірменії.

За словами дипломатів, позиція Угорщини часто збігається з зовнішньополітичними інтересами Росії.

"Ми вивчили це питання, і очевидно, близько 41% резолюцій щодо України були заблоковані Угорщиною, - зауважив він. - Це зайшло дуже і дуже далеко. Ми повинні знайти спосіб дійсно як спільнота, щоб обійти це".