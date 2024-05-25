Орбан затримує законодавство ЄС, яке дозволить передати Україні кошти від заморожених російських активів

Про це повідомляє Financial Times.

Після кількох місяців дебатів країни ЄС у травні погодилися використати прибутки, отримані від близько 190 млрд євро, які знаходяться в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear, на закупівлю зброї для України.

Але на зустрічі послів ЄС 21 травня посол Угорщини виступив проти прискореної передачі коштів, відмовившись від одностайної підтримки.

"Поки що вони блокують все, що пов'язано з військовою підтримкою України", - сказало джерело видання, припустивши, що застереження Будапешта залишатимуться щонайменше до європейських виборів наступного місяця.

Щоб забезпечити угоду щодо використання прибутків від заморожених російських активів, чиновники ЄС запропонували Угорщині угоду, згідно з якою їхня частка брюссельських коштів не буде використовуватися для закупівлі зброї для України, сказало інше джерело.

Це переконало Будапешт не накладати вето на схему, але він затримує виконання умов, не підтримуючи необхідне законодавство. Будапешт не проти, але має занепокоєння щодо автоматичних платежів, кажуть джерела, знайомі з його думкою.

Дипломати сподіваються, що вдасться знайти спосіб розв'язати проблеми до липня, на який запланована виплата.

Що відомо про заморожені російські активи

30 листопада в сенаті США представили законопроєкт про конфіскацію російських активів. Уже 11 січня адміністрація Байдена підтримала конфіскацію активів РФ для передачі Україні.

Водночас у Росії підрахували, що Захід може втратити активи та інвестиції на суму щонайменше $288 млрд, якщо конфіскує заморожені російські активи для допомоги у відновленні України, та заявили, що Москва вдасться до заходів у відповідь.

23 січня посол Бельгії в США Жан-Артур Режібо заявив, що країни Заходу мають ухвалити колективне рішення щодо конфіскації заморожених російських активів, більшість яких зберігається у брюссельському розрахунковому центрі Euroclear.

Пізніше комітет сенату США схвалив законопроєкт щодо конфіскації російських активів та їхньої передачі Україні, а 30 січня комітет з політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив проєкт резолюції, який передбачає конфіскацію заморожених російських активів і їх передачу новому фонду для відновлення України.

Згодом стало відомо, що у Європі зберігається 191 млрд із 260 млрд євро заморожених закордонних активів Росії, прибуток з яких у 2023 році становив 4,4 млрд євро. Передбачалося, що цей прибуток передаватимуть Україні.

12 лютого Рада ЄС ухвалила рішення щодо регулювання майбутнього механізму з використання прибутків від заморожених активів РФ на території ЄС на користь України.

8 травня посли Євросоюзу погодили спрямування доходів від заморожених активів РФ на відбудову України, а також на оборону від агресора.

У Єврокомісії повідомили, що Україна отримає першу виплату вже в липні 2024 року.

У G7 обговорюють можливість кредиту для України під доходи від заморожених активів РФ.