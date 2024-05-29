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Литва затвердила заборону на ввезення 2,8 тис. видів російської та білоруської агропродукції

29 травня, 2024 середа
20:28
Світ

Уряд Литви затвердив перелік сільськогосподарської продукції та кормів із Росії та Білорусі, які заборонять ввозити в країну з 3 червня

Зміст

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Відповідно до офіційного переліку литовського уряду, заборона на ввезення поширюється на 2,8 тис. видів агропродукції.

У список внесли 24 групи товарів, зокрема живих тварин, м’ясо та субпродукти, рибу, молоко й продукти його переробки, яйця, мед натуральний, продукти нетваринного походження, рослини, фрукти, овочі, каву та спеції, зерно, крупи, олію, напої і тютюн.

"До переліку не потрапила сільськогосподарська продукція, яка не має альтернативних джерел імпорту (деякі гриби, ягоди, патока, деякі види кормів для тварин та інші)", - додають у повідомленні литовського уряду.

  • 1 березня повідомлялось, що Росія продовжує експортувати власну продукцію в європейські країни. Так, тисячі польських вантажівок з російською агропродукцією їздять через Білорусь в Польщу.
Теги:
Росія
Білорусь
Литва
Війна з Росією
Економіка
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