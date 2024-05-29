Литва затвердила заборону на ввезення 2,8 тис. видів російської та білоруської агропродукції
Уряд Литви затвердив перелік сільськогосподарської продукції та кормів із Росії та Білорусі, які заборонять ввозити в країну з 3 червня
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Відповідно до офіційного переліку литовського уряду, заборона на ввезення поширюється на 2,8 тис. видів агропродукції.
У список внесли 24 групи товарів, зокрема живих тварин, м’ясо та субпродукти, рибу, молоко й продукти його переробки, яйця, мед натуральний, продукти нетваринного походження, рослини, фрукти, овочі, каву та спеції, зерно, крупи, олію, напої і тютюн.
"До переліку не потрапила сільськогосподарська продукція, яка не має альтернативних джерел імпорту (деякі гриби, ягоди, патока, деякі види кормів для тварин та інші)", - додають у повідомленні литовського уряду.
- 1 березня повідомлялось, що Росія продовжує експортувати власну продукцію в європейські країни. Так, тисячі польських вантажівок з російською агропродукцією їздять через Білорусь в Польщу.
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