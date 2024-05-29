Литва затвердила заборону на ввезення 2,8 тис. видів російської та білоруської агропродукції

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Відповідно до офіційного переліку литовського уряду, заборона на ввезення поширюється на 2,8 тис. видів агропродукції.

У список внесли 24 групи товарів, зокрема живих тварин, м’ясо та субпродукти, рибу, молоко й продукти його переробки, яйця, мед натуральний, продукти нетваринного походження, рослини, фрукти, овочі, каву та спеції, зерно, крупи, олію, напої і тютюн.

"До переліку не потрапила сільськогосподарська продукція, яка не має альтернативних джерел імпорту (деякі гриби, ягоди, патока, деякі види кормів для тварин та інші)", - додають у повідомленні литовського уряду.