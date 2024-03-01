Росія перевозить власну агропродукцію через Білорусь в Польщу, - УП

Про це йдеться у розслідуванні "Української правди".

Розслідування почалося з того, що у відповідь на запит знімальної групи УП чоловік, який представився менеджером білоруської компанії, зателефонував до польської компанії й відкрито запропонував придбати російський ріпаковий шрот під білоруськими документами.

"Для розуміння, лише за три місяці після введення заборони на українську продукцію, поляки придбали через Білорусь ріпакового шроту майже на $8 млн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що біля КПП "Кукурикі" перебувають сотні фур, які без перешкод заїхали до Польщі з боку Білорусі.

"Судячи зі спілкування з представниками агрофірм, спочатку російська агропродукція прямує до Білорусі, там її перевантажують у спеціальних центрах на вантажівки з польською реєстрацією, а далі фури вирушають до Польщі за адресами великих компаній", - вважають журналісти.

Натомість один із таких центрів знаходиться у Білорусі - термінал Колядичі Державного підприємства "БТЛЦ" в Мінську. Водночас у Польщі є щонайменше три компанії, які є найбільшими покупцями агропродукції з Росії: Bromex, Diaspolis та Kampol Krzysztof Łużniak.