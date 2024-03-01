Росія перевозить власну агропродукцію через Білорусь в Польщу, - УП
Росія продовжує експортувати власну продукцію в європейські країни. Так, тисячі польських вантажівок з російською агропродукцією їздять через Білорусь в Польщу
Про це йдеться у розслідуванні "Української правди".
Розслідування почалося з того, що у відповідь на запит знімальної групи УП чоловік, який представився менеджером білоруської компанії, зателефонував до польської компанії й відкрито запропонував придбати російський ріпаковий шрот під білоруськими документами.
"Для розуміння, лише за три місяці після введення заборони на українську продукцію, поляки придбали через Білорусь ріпакового шроту майже на $8 млн", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що біля КПП "Кукурикі" перебувають сотні фур, які без перешкод заїхали до Польщі з боку Білорусі.
"Судячи зі спілкування з представниками агрофірм, спочатку російська агропродукція прямує до Білорусі, там її перевантажують у спеціальних центрах на вантажівки з польською реєстрацією, а далі фури вирушають до Польщі за адресами великих компаній", - вважають журналісти.
Натомість один із таких центрів знаходиться у Білорусі - термінал Колядичі Державного підприємства "БТЛЦ" в Мінську. Водночас у Польщі є щонайменше три компанії, які є найбільшими покупцями агропродукції з Росії: Bromex, Diaspolis та Kampol Krzysztof Łużniak.
- Польський журналіст Марек Сієрант розказав, що з Росії через порти в Греції, через Білорусь, Латвію заїжджають російські аграрні продукти та зерно на європейський ринок.
- У Варшаві завершилася зустріч прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска із фермерами однією з пропозицій стало ембарго на агропродукцію з Росії та Білорусі.
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