Російська агропродукція завозиться на європейський ринок, але фермери блокують кордони з Україною, - польський журналіст Сієрант

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Я перевірив і маю підтверджену інформацію, яка викликає певні запитання. Як це відбувається, що на кордонах з Україною польські фермери роблять блокади, бо українські аграрні продукти загрожують аграрному сектору Польщі, а водночас з Росії через порти в Греції, через Білорусь, Латвію заїжджають російські аграрні продукти та зерно на європейський ринок? І ніхто тих кордонів не блокує, наприклад, з Крулевецькою областю (польська назва Калінінградської області, – ред.). Де тут логіка? Українські продукти загрожують аграрному ринку Польщі, а російські вже ні? Досить цікаво, я ці питання поставлю польському міністру", - зауважив журналіст.

Марек Сієрант додав, що у фермерських протестах є багато правильних моментів, але є і брехня, і маніпуляції.

Причини поновлення акцій протесту

Організатор акції протесту Роман Кондрув розповів журналістці Еспресо: причиною поновлення протесту є те, що з часу попередніх акцій не було здійснено кроків щодо проблеми технічного зерна з України.

"Воно постійно прибуває до нас, до Польщі. Тому аграрії розсердилися і вийшли на вулиці, вийшли на пропуски. І хочуть цьому запобігти. І Урсула фон дер Ляєн стає на бік українських олігархів, ми не можемо цього дозволити. Не ви, звичайні українці, але великі бізнесмени крутять великими грошима, вони тим світом і тією аграрною політикою керують і в Польщі, і в Україні", - сказав він.

Кондрув зауважив, фермери співчувають українцям та розуміють, що вони не мають впливу на ситуацію, проте аграрії не можуть "дивитися на те, як олігархи використовують вас і нас у тій політичній грі".

Організатор акції протесту зауважив, що Польща має дотримуватись розпоряджень ЄС, коли Україна має інші процедури, від яких його країна відійшла 20 років тому. Через це польська сторона не витримує конкуренції з Україною.

"Прошу нас тут зрозуміти. Ми вболіваємо за те, щоб Брюссель вплинув на стабілізацію того ринку. З того, що до нас дійшло, Україна менше продукує цукру, аніж його до нас відправляє. Тому ми підозрюємо, що олігархи привозять його з Росії, і той цукор тут у Європу, тобто через Польщу, їде до Європи. І тут ми теж апелюємо до вашої влади, аби запобігти цьому. Ви самі знаєте, скільки у вас було корупції, скільки мільярдів викрили останнім часом корупційних ситуацій", - додав він.

Також Кондрув розповів про вимоги протесту, а саме про стабілізацію цін, аби польські фермери могли вести діяльність.

"Наші ринки зруйновані, ми не можемо ніде продати своїх продуктів, продаємо нижче ринкової ціни", - сказав він.

Кондрув додав, що кордон буде блокуватися до часу, коли "все стабілізується, а ринок буде ліквідним".

Реакція міністра сільського господарства Польщі на протест

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив у етері Польського радіо, що не хоче обмежувати фермерів у праві на протест та вважає, що акції поляків на кордоні з Україною є виправданими.

"Фермери мають законні занепокоєння, очікування та вимоги щодо обмеження надмірного надходження товарів з України, а також з інших неєвропейських ринків до ЄС, особливо до Польщі", - сказав міністр.

Також він додав, що правом на протест можуть користуватись усі соціальні верстви.

"Воно є в усіх соціальних верств, ми живемо в демократичній країні. Звісно, ​​це має бути реалізовано в певній процедурі. Я закликав, щоб це якомога менше обтяжувало мешканців", - зауважив Секерський.

На його думку, у деяких сферах буде потрібна повна блокада імпорту з України.

"Можливо, це буде потрібно по цукру, м'ясу птиці – ми це аналізуємо. Ми будемо вносити пропозиції до Єврокомісії, але ми також хочемо встановити це у відносинах з Україною", – сказав міністр.

За словами Секерського, рішення ЄС лібералізувати торгівлю, відкривши Євросоюз для надходження товарів з України без мит і квот найбільше вплинуло на Польщу та інші прикордонні країни.

"Це мала бути форма допомоги Україні. Ми розуміємо допомогу, поляки її надали дуже рішуче і від щирого серця. Ми ведемо двосторонні переговори з Україною, ми хочемо встановити певні суми та обсяги, які ми будемо контролювати. Якщо продукту забагато, то відбудеться блокада", - зазначив він.