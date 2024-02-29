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Туск зустрівся з фермерами-протестувальниками: обіцяв ембарго на агропродукцію з Росії й Білорусі

29 лютого, 2024 четвер
23:30
Економіка Дональд Туск

У Варшаві завершилася зустріч прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска із фермерами однією з пропозицій стало ембарго на агропродукцію з Росії та Білорусі

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зустріч тривала близько чотирьох годин. За словами Туска, сторонам вдалося обговорити пропозиції протестувальників. Він назвав їх аргументованими, але зазначив, що деякі стосуються зміни сільськогосподарської політики Євросоюзу.

"Польський уряд, я точно особисто, і протестувальники маємо одну ціль – яким чином захистити польське фермерство, польський ринок, європейський ринок перед дуже несправедливими наслідками, на мою думку, нерозважливого рішення про лібералізацію торгівлі з Україною", – сказав він.

Голова польського уряду заявив, що Варшава хоче й буде продовжувати допомагати Україні, і всі учасники зустрічі погодилися, що пункти пропуску мусять бути "абсолютно безпечні і відкриті для транспортування військової та гуманітарної допомоги для України".

Водночас Туск наполягає, що українське збіжжя не може надходити до Польщі без мита, "як така широка ріка". Він додав, що сторони домовилися підготувати вимоги від польського уряду про низку вимог щодо кліматичної нейтральності. За словами політика, майже всі положення цієї ініціативи, які стосуються фермерства, "є черговим ударом і мусять бути призупинені або відкликані, особливо зараз – в часі війни і безмитної торгівлі".

Окремо він згадав про плани запровадити ембарго на аграрну продукцію з Росії та Білорусі:

"Будемо спільно працювати над введенням ембарго на російську та білоруську агропродукцію. Це в голову не вкладається, що в часі війни, коли ми говоримо, що Україна має були обкладена якимось митом, щоб одночасно продукти російські і білоруські потрапляли до Європи зовсім без жодних обмежень. Це драматично впливає на ціни, зокрема, збіжжя в усій Європі".

Іншою вимогою, яку підтримав Туск, було фінансування Євросоюзом транспортування збіжжя з європейських ринків до країн, які його потребують – за його словами, в Польщі близько 9 мільйонів тонн надлишку зерна.

Чи будуть тривати далі протести чи досягнута домовленість про припинення фермерського страйку, Дональд Туск не уточнив. Лише додав, що прозвітує про напрацювання наступного тижня, можливо, 5 або 7 березня. Тоді Туск хоче зустрітися з аграріями у подібному ж форматі. Також він не виключає, що наступного тижня можуть бути ухвалені різкіші рішення, якщо ситуація цього вимагатиме.

Що відомо про протести на українсько-польському кордоні

7 лютого польські фермери передали офіційне повідомлення про відновлення страйків на кордоні з Україною. Блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" розпочалося 9 лютого. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня.

Раніше польська профспілка фермерів "Солідарність"  анонсувала  оголошення загального страйку по всій країні 9 лютого. Тоді зазначали, що він розпочнеться з блокади всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, а також блокування доріг та автомагістралей в окремих воєводствах.

Причина поновлення протестів проста: за словами одного з організаторів акції, Романа Кондрува, це те, що з часу попередніх акцій влада нічого не зробила з проблемами технічного зерна з України.

12 лютого на українсько-польському кордоні, поблизу пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" поляки висипали зерно з українських фур просто на землю.

З 20 лютого обіцяли на місяць заблокувати всі прикордонні переходи з Україною. Українські перевізники провели власну мирну акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів. У Державній прикордонній службі України заявили, що не отримували з польської сторони інформацію щодо повного блокування кордону. Українські перевізники у відповідь на блокування поляків готують акцію на трьох пунктах пропуску.

20 лютого польські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагона. Згодом виявилось, що воно прямувало до Німеччини.

Ввечері 20 лютого польські протестувальники послабили обмеження руху біля кордону з Україною на двох пунктах пропуску, зокрема через Гребенне – Рава-Руська, почали пропускати легковики.

Генконсулка Польщі у Львові засудила блокаду кордону і перепросила в України, а прем’єр-міністр Денис Шмигаль згодом заявив, що Україна та Польща "готові до розумних компромісів" щодо переговорів про ситуацію на кордоні.

Польські протестувальники тимчасово зупинили блокування пункту пропуску "Устилуг - Зосин" після того, як напередодні заблокували його.

25 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що перших порушників на українсько-польському кордоні Польща вже притягнула до відповідальності, зокрема їм загрожує позбавлення волі.

Згодом міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Євросоюз має відновити обмеження на імпорт українських продуктів, які діяли до повномасштабного вторгнення Росії. 

Теги:
Польща
ЄС
Дональд Туск
акції протестів
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