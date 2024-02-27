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Головна Економіка Польща вимагає від ЄС відновити торговельні обмеження на імпорт українських продуктів

Польща вимагає від ЄС відновити торговельні обмеження на імпорт українських продуктів

27 лютого, 2024 вiвторок
17:49
Економіка Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Євросоюз має відновити обмеження на імпорт українських продуктів, які діяли до повномасштабного вторгнення Росії

Про це пише Bloomberg.

Глава МЗС країни вважає, що такі дії необхідні для уникнення "ерозії підтримки країни, яка постраждала від війни".

"Ми повинні повернутися до довоєнних правил торгівлі, а потім почати переговори з Україною про вступ до ЄС і єдиного ринку з усіма коригуваннями і всіма правилами, яких потрібно дотримуватися. Це лише мій погляд", - сказав Сікорський.

Його пропозиція означає, що ЄС має відновити усі імпортні обмеження, які блок скасував у 2022 році, щоб допомогти Україні знайти нові експортні маршрути, надаючи майже безперешкодний доступ до спільного ринку 27 європейських держав.

Попередній уряд у Варшаві наклав заборону на імпорт українського зерна минулого року перед парламентськими виборами. Нинішня адміністрація залишила обмеження, дозволяючи лише транзит до портів на Балтійському морі та в інші країни ЄС.

Як повідомляють у Bloomberg, Сікорський вважає, що зараз ситуація змінилася, і Україна знову може відправляти своє зерно через Чорне море, тоді як до заборони Польща була пунктом призначення для двох третин зерна, яке перетинало ЄС.

"Польські фермери не можуть нести тягар усієї солідарності ЄС з Україною, - сказав міністр. - Згоден, що оптика з цим погана. Але ми повинні зробити і те, і інше - зберегти Україну і зберегти польське фермерство".

Що відомо про протести на українсько-польському кордоні

7 лютого польські фермери передали офіційне повідомлення про відновлення страйків на кордоні з Україною. Блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" розпочалося 9 лютого. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня.

Раніше польська профспілка фермерів "Солідарність"  анонсувала  оголошення загального страйку по всій країні 9 лютого. Тоді зазначали, що він розпочнеться з блокади всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, а також блокування доріг та автомагістралей в окремих воєводствах.

Причина поновлення протестів проста: за словами одного з організаторів акції, Романа Кондрува, це те, що з часу попередніх акцій влада нічого не зробила з проблемами технічного зерна з України.

12 лютого на українсько-польському кордоні, поблизу пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" поляки висипали зерно з українських фур просто на землю.

З 20 лютого обіцяли на місяць заблокувати всі прикордонні переходи з Україною. Українські перевізники провели власну мирну акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів. У Державній прикордонній службі України заявили, що не отримували з польської сторони інформацію щодо повного блокування кордону. Українські перевізники у відповідь на блокування поляків готують акцію на трьох пунктах пропуску.

20 лютого польські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагона. Згодом виявилось, що воно прямувало до Німеччини.

Ввечері 20 лютого польські протестувальники послабили обмеження руху біля кордону з Україною на двох пунктах пропуску, зокрема через Гребенне – Рава-Руська, почали пропускати легковики.

Генконсулка Польщі у Львові засудила блокаду кордону і перепросила в України, а прем’єр-міністр Денис Шмигаль згодом заявив, що Україна та Польща "готові до розумних компромісів" щодо переговорів про ситуацію на кордоні.

Польські протестувальники тимчасово зупинили блокування пункту пропуску "Устилуг - Зосин" після того, як напередодні заблокували його.

25 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що перших порушників на українсько-польському кордоні Польща вже притягнула до відповідальності, зокрема їм загрожує позбавлення волі.

Теги:
Світ
Україна
Польща
ЄС
експорт зерна
Війна з Росією
Світ про Україну
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