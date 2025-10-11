Лукашенко наказав перевірити бойову готовність білоруської армії

Про це 11 жовтня 2025 року повідомляє міністерство оборони республіки Білорусь.

"Низка підрозділів збройних сил приведуться у бойову готовність, вирушать у визначені райони та виконають заходи, передбачені розпорядженням", — зазначили у відомстві.

Перевірка проходить за наказмо білоруського диктатора Олександра Лукашенка та під керівництвом державного секретаріату Ради Безпеки Республіки Білорусь і включає командно-штабні навчання, маршові переміщення та відпрацювання завдань на місцевості, що дозволяє оцінити рівень координації та мобільності підрозділів.