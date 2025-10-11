Лукашенко наказав перевірити бойову готовність білоруської армії
Мова про заходи спрямовані на оцінку здатності військ до швидкого реагування та виконання визначених завдань
Про це 11 жовтня 2025 року повідомляє міністерство оборони республіки Білорусь.
"Низка підрозділів збройних сил приведуться у бойову готовність, вирушать у визначені райони та виконають заходи, передбачені розпорядженням", — зазначили у відомстві.
Перевірка проходить за наказмо білоруського диктатора Олександра Лукашенка та під керівництвом державного секретаріату Ради Безпеки Республіки Білорусь і включає командно-штабні навчання, маршові переміщення та відпрацювання завдань на місцевості, що дозволяє оцінити рівень координації та мобільності підрозділів.
З 7 по 10 жовтня під керівництвом голів обласних виконавчих комітетів Білорусі відбудуться щорічні заняття з мобілізаційної готовності.
