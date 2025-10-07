У Білорусі почалися "заняття з мобілізаційної готовності"

Про це повідомляє міністерство оборони Республіки Білорусь.

З 7 по 10 жовтня під керівництвом голів обласних виконавчих комітетів відбудуться щорічні заняття з мобілізаційної готовності.

У міноборони зазначають, що мета цих занять — удосконалення злагодженості дій працівників місцевих органів управління та організацій у ході формування територіальних військ та загонів народного ополчення.

"В усіх районах країни пройдуть теоретичні та практичні заходи, в ході яких особливу увагу буде приділено підготовці посадових осіб виконкомів, військових комісаріатів, організацій, а також військовозобов'язаних у питаннях формування територіальних військ", - додали в міноборони Білорусі.