Макрон на раді міністрів висловив невдоволення торговельною угодою США і ЄС, - ЗМІ
Президент Франції Емманюель Макрон під час ради міністрів висловив невдоволення торговельної угоди ЄС та США. Він вважає, що Європу недостатньо боялися
Про це пише BFMTV із посиланням на джерела.
Співрозмовник видання, який брав участь у раді міністрів Франції, процитував Макрона у контексті угоди європейців та США: "Щоб бути вільним, тебе потрібно боятися. Нас недостатньо боялися".
Водночас французький лідер вважає, що перемовини із Вашингтоном стосовно торговельної угоди продовжаться, сказавши, що це не кінець історії.
"Франція завжди займала позицію твердості та вимогливості. Вона продовжуватиме це робити. Це не кінець історії, і ми не зупинимося на цьому. Це перший крок у переговорному процесі, який триватиме", – процитувало Макрона джерело BFMTV.
- 27 липня 2025 року Сполучені Штати Америки та Європейський Союз досягли торговельної угоди, що має запобігти потенційно руйнівній митній війні між двома найбільшими економіками світу.
- Зокрема, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що ця угода запобігла удару по експортноорієнтованій економіці його країни, зокрема по автомобільній промисловості.
- Міністр торгівлі США Говард Лутнік прокоментував укладену 27 липня торговельну угоду з ЄС, назвавши її "майстер-класом від президента Дональда Трампа". Також він анонсував нові домовленості в цій сфері.
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