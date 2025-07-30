Макрон на раді міністрів висловив невдоволення торговельною угодою США і ЄС, - ЗМІ

Про це пише BFMTV із посиланням на джерела.

Співрозмовник видання, який брав участь у раді міністрів Франції, процитував Макрона у контексті угоди європейців та США: "Щоб бути вільним, тебе потрібно боятися. Нас недостатньо боялися".

Водночас французький лідер вважає, що перемовини із Вашингтоном стосовно торговельної угоди продовжаться, сказавши, що це не кінець історії.

"Франція завжди займала позицію твердості та вимогливості. Вона продовжуватиме це робити. Це не кінець історії, і ми не зупинимося на цьому. Це перший крок у переговорному процесі, який триватиме", – процитувало Макрона джерело BFMTV.