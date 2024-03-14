Макрон нагородив найбагатшу людину світу Бернара Арно орденом Почесного легіону
Емманюель Макрон нагородив найбагатшу людину у світі, Бернара Арно, найвищою нагородою Франції – орденом Почесного легіону
Церемонія відбулася напередодні, повідомляє Bloomberg.
За словами прессекретар офісу Макрона, французький бізнесмен, засновник конгломерату LVMH, отримав орден Великого хреста Почесного легіону в Єлисейському палаці.
На церемонії були присутні члени сім'ї Арно, художник Джефф Кунс і французький мільярдер Вінсент Боллоре. На ній також були присутні Бейонсе, Ілон Маск та інші знаменитості. Засновник Tesla перед заходом також зустрівся з французьким президентом віч-на-віч.
Кавалерами Великого хреста ордену Почесного легіону одночасно може бути не більше 75 людина. Це найвищий ранг у системі державного визнання, яка бере початок від Наполеона.
Минулого року Макрон вручив Орден засновнику Amazon Джеффу Безосу на закритій церемонії. У 2023 році цю нагороду також отримав Володимир Зеленський.
Згідно з рейтингом Bloomberg, Арно, Безос і Маск є трьома найбагатшими людьми світу. Статки 75-річного глави LVMH Бернара Арно, за оцінкою Forbes, становлять $239,9 млрд.
LVMH – французький конгломерат, який займається виробництвом предметів розкоші. Компанія була заснована в 1987 році в результаті злиття будинку моди Louis Vuitton та компанії Moët Hennessy і зараз поєднує 75 люксових брендів. У 2021 році LVMH була визнана найдорожчою компанією Європи. Серед 75 брендів розкоші LVMH – Louis Vuitton, Christian Dior і Dom Perignon Champagne.
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