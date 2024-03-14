Макрон нагородив найбагатшу людину світу Бернара Арно орденом Почесного легіону

Церемонія відбулася напередодні, повідомляє Bloomberg.

За словами прессекретар офісу Макрона, французький бізнесмен, засновник конгломерату LVMH, отримав орден Великого хреста Почесного легіону в Єлисейському палаці.

На церемонії були присутні члени сім'ї Арно, художник Джефф Кунс і французький мільярдер Вінсент Боллоре. На ній також були присутні Бейонсе, Ілон Маск та інші знаменитості. Засновник Tesla перед заходом також зустрівся з французьким президентом віч-на-віч.

Кавалерами Великого хреста ордену Почесного легіону одночасно може бути не більше 75 людина. Це найвищий ранг у системі державного визнання, яка бере початок від Наполеона.

Минулого року Макрон вручив Орден засновнику Amazon Джеффу Безосу на закритій церемонії. У 2023 році цю нагороду також отримав Володимир Зеленський.

Згідно з рейтингом Bloomberg, Арно, Безос і Маск є трьома найбагатшими людьми світу. Статки 75-річного глави LVMH Бернара Арно, за оцінкою Forbes, становлять $239,9 млрд.

LVMH – французький конгломерат, який займається виробництвом предметів розкоші. Компанія була заснована в 1987 році в результаті злиття будинку моди Louis Vuitton та компанії Moët Hennessy і зараз поєднує 75 люксових брендів. У 2021 році LVMH була визнана найдорожчою компанією Європи. Серед 75 брендів розкоші LVMH – Louis Vuitton, Christian Dior і Dom Perignon Champagne.