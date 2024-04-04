Макрон не має жодних сумнівів, що РФ націлиться на безпеку Олімпійських ігор в Парижі
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що у нього немає "жодних сумнівів" щодо того, що Росія буде націлена на безпеку цьогорічних Олімпійських ігор, які відбудуться в Парижі
Про це пише Reuters.
На запитання журналіста про те, чи Росія націлиться на Олімпіаду, Макрон відповів: "Я не маю жодних сумнівів, в тому числі з погляду інформації".
Інформаційне агентство зазначає, коментарі, які виголосив французький президент з нагоди відкриття нового олімпійського водного центру, - це "найбільш відверте" визнання існування загроз безпеці або безперешкодному проведенню ігор з боку іноземних держав.
"Ігри проходитимуть у складному глобальному контексті, коли війна Росії в Україні та конфлікт Ізраїлю з ХАМАС у Газі ускладнюють зусилля щодо забезпечення безпеки Олімпіади", - резюмують у матеріалі.
- 16 березня Емманюель Макрон заявив, що запропонує Росії припинити військові дії в Україні та дотримуватися "режиму тиші" під час літньої Олімпіади-2024, яка пройде в Парижі.
- 28 березня Польща заявила, що приєднається до міжнародних зусиль, щоб допомогти забезпечити безпеку на Олімпійських іграх у Франції, відправивши туди свої війська.
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