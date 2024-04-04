Макрон не має жодних сумнівів, що РФ націлиться на безпеку Олімпійських ігор в Парижі

Про це пише Reuters.

На запитання журналіста про те, чи Росія націлиться на Олімпіаду, Макрон відповів: "Я не маю жодних сумнівів, в тому числі з погляду інформації".

Інформаційне агентство зазначає, коментарі, які виголосив французький президент з нагоди відкриття нового олімпійського водного центру, - це "найбільш відверте" визнання існування загроз безпеці або безперешкодному проведенню ігор з боку іноземних держав.

"Ігри проходитимуть у складному глобальному контексті, коли війна Росії в Україні та конфлікт Ізраїлю з ХАМАС у Газі ускладнюють зусилля щодо забезпечення безпеки Олімпіади", - резюмують у матеріалі.