Майже два десятиліття Ізраїль збирав дані для ліквідації Насралли, - FT

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що ізраїльські спецслужби декілька разів намагалися вбити Хасана Насраллу, проте їм це не вдавалося. Після цього розвідка майже 20 років збирала "величезний обсяг даних" про бойовиків "Хезболли".

Колишня старша офіцерка розвідки Мірі Ейсін заявила, що угруповання почали розглядати не лише з військової сторони, а й звернули увагу на політичні дії та його зв'язки з іранським Корпусом вартових Ісламської революції. Крім цього, увага приділялася стосункам Насралли з президентом Сирії Башаром аль-Асадом.

Для збирання інформації Ізраїль широко використовував технічні засоби, що мали перевагу - супутники-шпигуни, складні дрони та можливості кіберзлому, які перетворюють мобільні телефони на підслуховуючі пристрої.

"Ізраїль мав багато можливостей, багато розвідданих, які чекали на використання. Ми могли використовувати ці можливості набагато раніше під час цієї війни, але ми цього не зробили", - сказали в джерелі.