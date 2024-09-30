Майже два десятиліття Ізраїль збирав дані для ліквідації Насралли, - FT
Розвідка Ізраїлю щонайменше 18 років збирала "величезний обсяг даних" для того, щоб ліквідувати лідера "Хезболли" Хасана Насраллу
Про це повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що ізраїльські спецслужби декілька разів намагалися вбити Хасана Насраллу, проте їм це не вдавалося. Після цього розвідка майже 20 років збирала "величезний обсяг даних" про бойовиків "Хезболли".
Колишня старша офіцерка розвідки Мірі Ейсін заявила, що угруповання почали розглядати не лише з військової сторони, а й звернули увагу на політичні дії та його зв'язки з іранським Корпусом вартових Ісламської революції. Крім цього, увага приділялася стосункам Насралли з президентом Сирії Башаром аль-Асадом.
Для збирання інформації Ізраїль широко використовував технічні засоби, що мали перевагу - супутники-шпигуни, складні дрони та можливості кіберзлому, які перетворюють мобільні телефони на підслуховуючі пристрої.
"Ізраїль мав багато можливостей, багато розвідданих, які чекали на використання. Ми могли використовувати ці можливості набагато раніше під час цієї війни, але ми цього не зробили", - сказали в джерелі.
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У вівторок, 27 вересня 2024 року, речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС ударили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті. Згодом ізраїльські військові офіційно заявили про ліквідацію лідера та одного з засновників організації Хасана Насралли. Цю інформацію підтвердило керівництво угруповання. Пізніше ЦАХАЛ заявив, що разом з Насраллою ліквідував також інших високопосадовців.
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