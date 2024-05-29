Майже половина опитаних поляків виступила за 4-денний робочий тиждень. Законопроєкт уже в сеймі

Про це пише видання Wprost із посиланням на результати опитування агентства IBRiS.

При цьому 24% респондентів на запитання, чи варто перейти на 4-денний робочий тиждень, відповіли "однозначно ні". 14% опитаних не змогли визначитися з відповіддю. Найбільше противників ідеї скорочення робочого тижня – серед 30-річних.

Це вже друге велике опитування у Польщі щодо скорочення робочого тижня. Агентство SW Research цікавилося у поляків, чи підтримують вони запровадження 35-годинного робочого тижня за умови збереження зарплати: 60% відповіли "так".

Ідею 35-годинного тижня просувають у польському парламенті дві радикальні партії Razem i Nowa Lewica, які зареєстрували відповідний законопроєкт. Проти скорочення робочого тижня виступає велика політична партія "Право та справедливість".

За словами ініціаторів законопроєкту, поки що в сеймі немає єдності щодо ухвалення закону і все ще неможливо передбачити, коли саме Польща перейде на скорочений робочий тиждень.