У майже пів сотні німецьких компаній стартував експеримент із чотириденним робочим тижнем

Про це пише DW Україна.

Чотириденний робочий тиждень запровадили для того, аби з'ясувати, чи справді це може зробити співробітників не тільки здоровішими й щасливішими, а й продуктивнішими, як припускають профспілки.

"Дослідження Gallop з'ясувало, що низька залученість і працездатність коштувала світовій економіці 8,1 трильйона євро у 2023 році", - зазначає видання.

Експерименти з чотириденним тижнем у США і Канаді показали позитивні результати - поліпшення фізичного і психічного здоров'я, а також зниження рівня вигорання. За підсумками експерименту жодна з компаній, що брали участь, не планувала повертатися до п'ятиденного тижня, наголошують журналісти.

Водночас, на думку міністра фінансів ФРН Крістіана Лінднера, перехід на чотириденку поставить під загрозу економічне зростання й процвітання Німеччини.

Які саме німецькі фірми беруть участь в експерименті, не уточнюється, однак відомо, що це компанії з різних секторів, третина з них базуються в Північному Рейні-Вестфалії, 17% - у Баден-Вюртемберзі, 16% - у Баварії, 6% - у Берліні.