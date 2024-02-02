У майже пів сотні німецьких компаній стартував експеримент із чотириденним робочим тижнем
З 1 лютого сотні співробітників 45 німецьких компаній працюватимуть із трьома вихідними на тиждень. При цьому зарплату їм виплачуватимуть у повному обсязі
Про це пише DW Україна.
Чотириденний робочий тиждень запровадили для того, аби з'ясувати, чи справді це може зробити співробітників не тільки здоровішими й щасливішими, а й продуктивнішими, як припускають профспілки.
"Дослідження Gallop з'ясувало, що низька залученість і працездатність коштувала світовій економіці 8,1 трильйона євро у 2023 році", - зазначає видання.
Експерименти з чотириденним тижнем у США і Канаді показали позитивні результати - поліпшення фізичного і психічного здоров'я, а також зниження рівня вигорання. За підсумками експерименту жодна з компаній, що брали участь, не планувала повертатися до п'ятиденного тижня, наголошують журналісти.
Водночас, на думку міністра фінансів ФРН Крістіана Лінднера, перехід на чотириденку поставить під загрозу економічне зростання й процвітання Німеччини.
Які саме німецькі фірми беруть участь в експерименті, не уточнюється, однак відомо, що це компанії з різних секторів, третина з них базуються в Північному Рейні-Вестфалії, 17% - у Баден-Вюртемберзі, 16% - у Баварії, 6% - у Берліні.
- Торік в іспанській Валенсії протестували чотириденний робочий тиждень.
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