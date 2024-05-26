Медведєв відповів на попередження від Сікорського: "Це означатиме початок світової війни"

Про це він написав у застосунку Х.

За словами Медведєва, Сікорський відповідною заявою "вирішив налякати власних господарів". При цьому він назвав міністра "польським аналогом надзвичайно дивної істоти на ім’я Блінкен".

"Попадання американців по наших цілях означатиме початок світової війни, і міністр закордонних справ навіть такої країни, як Польща, повинен це розуміти", - заявив пропагандист.

Водночас він пригрозив Польщі "порцією радіоактивного попелу": "Варшава не залишиться осторонь і обов’язково отримає свою порцію радіоактивного попелу. Це те, чого ти справді хочеш?".